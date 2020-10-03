Почему люди больше доверяют интуиции, чем логике 

Тот факт, что все люди обладают интуицией, бесспорен. И если интеллект, являющийся неотъемлемой частью индивида, с момента его рождения, в дальнейшем развивается, то интуиция остается неизменным наследством, доставшимся от природы. Но почему человек, порой даже имея высшее образование и научную степень, чаще всего действует интуитивно?

Интуиции доверяют

Все люди с раннего детства обладают пониманием эмоций контактирующего с ними взрослого или ребенка, каким-то образом знают, что хорошо, а что плохо, и на уровне состояния кожи, мурашек, способны предугадать, что через секунду будет страшно.

Природой это заложено потому, что у детей нет жизненного опыта или теоретических знаний о физических явлениях, но они должны уметь принимать решения самостоятельно и для этого им нужно на что-то опираться. Американский предприниматель, изобретатель, промышленный дизайнер и пионер эры информационных технологий Стив Джобс придумал, что во всех гаджетах должен быть «интуитивно понятный интерфейс».

Однако смартфоны изначально делались отнюдь не для детей. Но тогда почему «интуитивно понятный»? Все дело в лени. Если человеку, для того, чтобы освоить управление гаджетом, потребуется четко запомнить инструкцию, заучить алгоритм действий, лишний раз он не захочет им пользоваться. А главное, не будет ему доверять.

Между тем, сегодня смартфон — не только средство коммуникации, но и банковский интернет-кабинет, кошелек, диктофон, любимый магазин, планировщик задач и вообще, в него можно загрузить приложения — подсказки, облегчающие управление собственным бытом. Кибер-высокие технологии, работающие на интуитивном уровне. Стив Джобс понимал, что если гаджет окажется интуитивно понятным, и ему можно будет доверять, то люди согласятся ставить в него много разного, полезного «софта», на который будет не жалко потратить денег.

Интуиция точнее

Многие люди, обладающие интеллектуальным складом ума, относят интуитивные наития к пустым суевериям. И действительно, как можно руководствоваться какими-то спонтанными желаниями, например, в момент вождения машины, когда следует учитывать дорожные знаки, сигнал светофора, и то, что у навигатора есть система gps, а значит он точнее прокладывает маршрут. Однако многие ученые проводили исследования и каждый раз убеждались, что интуитивные оценки складывающейся ситуации на много точнее, чем логически обоснованные.

Ученые из Флоридского университета, США, провели эксперимент, собрав разнополых добровольцев в возрасте от 21 до 45 лет. Им показали самые разные постеры и предложили выбрать один себе, чтобы забрать домой. Только в одной группе людей попросили посмотреть на коллекцию плакатов и подумать 10 минут, что им больше нравится, а в другой — быстро окинуть все взглядом и забрать один, который показался лучше всех. Через месяц испытуемым предложили честно ответить на один вопрос — где сейчас этот постер и почему? Практически у всех людей из второй группы подаренный плакат все еще висел в доме. 76% людей из первой группы, в которой раздумывали 10 минут, объяснили, что постер уже выкинули, потому что он им надоел. Таким образом, исследования интуиции показали, что чем больше люди анализируют предмет, тем менее он окажется им нужен.

Интуиция выгоднее

Интуиция напрямую связана с выгодой, потому что природа наделила ею людей для того, чтобы не прибегая к сложным расчетам, они могли найти способ выжить. Ведь жизнь дается всем, в том числе не одаренным и ленивым, только у них в интеллектуальном арсенале меньше возможностей, поэтому они больше доверяют тому, что есть — интуиции.

К такому выводу пришли многие ученые, в том числе Антонио Дамасио — португало-американский нейробиолог, профессор нейробиологии, психологии и философии в Университете Южной Калифорнии, США, и директор Институт мозга и творчества при этом же ВУЗе. Он, вместе со своими коллегами и студентами, провел следующий эксперимент: перед группой испытуемых, к рукам которых подключили датчики температуры и влажности, положили 4 колоды карт: 2 — голубого цвета и 2 — зеленого. На оборотной стороне каждой карты была указана сумма, которую игрок должен был получить или наоборот отдать в банк. Перед началом игры никто из добровольцев не догадывался, что номиналы на картах из голубой колоды крупнее, как выигрышные, так и те, которые предстояло отдать. На зеленых картах суммы и призов и потерь были гораздо скромнее, вот только выпадали они гораздо чаще, потому что их было на порядок больше.

Игроки переворачивали карты наугад и только спустя более 50 попыток все, кто-кто чуть быстрее, а кто медленнее, сообразили, что лучше брать и переворачивать только зеленые карты, чтобы не терять деньги. Однако датчики температуры и влажности, закрепленные на руках у добровольцев, свидетельствовали о том, что интуитивно они поняли выгоду уже через 7-10 попыток, но вот логически для самих себя обосновать свой выбор смогли на много позже. Интуитивно, то есть не обращаясь к интеллектуальным способностям, каждый человек может гораздо быстрее и точнее понять, что же для него лучше и выгоднее.