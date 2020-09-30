Почему никто не обязан вас уважать

В социуме по умолчанию принято проявлять уважение к незнакомцам. Но почему-то многие путают это с понятием «уважение». «Рамблер» объяснит, в чем разница и надо ли уважать всех вокруг.

Уважительное отношение — это то, что отличает нас от приматов. Будучи развитыми млекопитающими, мы в состоянии не кидаться на первого встречного, не распускать руки и не хамить. Хотя существуют индивидуумы, которые позволяют себе подобное. Причем это может быть связано и с алкогольным опьянением, и с психическими расстройствами, и, в том числе, с отсутствием воспитания.

Получается, что уважительное отношение — это банальное воспитание. Если вы толкнули человека и извинились, если вы поблагодарили за уступленное в транспорте место, если вы потушили сигарету, услышав просьбу стоящего рядом человека.

Тем временем, уважение — это наша реакция на определенные поступки другого человека, которые откликаются в нас и соответствуют нашим ценностям. Мы можем уважать того, кто отказался от карьеры ради семьи, потому что для нас в приоритете продолжение рода, а не материальные блага. Или, наоборот, уважать того, кто пожертвовал всем ради того, чтобы добиться успеха, так как мы поступили бы точно также. При этом «уважение» — это понятие довольно субъективное. Не факт, что два человека будут в одинаковой степени уважать третьего.

Также важно понимать, что благодарность и уважение — это не одно и тоже. Если человек оказался к нам добр, помог нам или поддержал, мы будем ему за это благодарны, но не факт, что будем его уважать. Возможно, его ценности сильно диссонируют с нашими, мы не протестуем против его повседневной модели поведения и даже презираем его. Но конкретно в данный момент именно по отношению к нам он повел себя положительно — и за это мы ему благодарны.

Многие ошибочно полагают, что уважать можно просто так. Например, тех, кто старше. Но, согласитесь, ситуации бывают разные, и почему, собственно мы должны уважать старика, который нам хамит без причины, ругается матом в публичном месте или, того хуже, накричал на нашего ребенка. Вероятно, в молодости этот человек был невеждой и агрессором, так почему мы должны его уважать, вопреки его поведению, опираясь лишь на возраст?

Нам с детства навязывают общепринятые каноны, не упоминая, как правило, о том, что бывают случаи-исключения. Нам не рассказывают, что уважение — это дар. И зачастую его приходиться добиваться.