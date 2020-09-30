Как женщины используют мужчин

Женщины значительно коварнее мужчин, поэтому ошибочно думать, что в отношениях жертвами могут быть только представительницы прекрасного пола. Зачастую случается так, что девушки безжалостно эксплуатируют своих партнеров, манипулируя ими. «Рамблер» расскажет, как это происходит на самом деле.

Многие женщины утверждают, что природой заложено гендерное неравенство, поэтому их приходится прибегать к изощренным способам, чтобы удержать мужчину рядом с собой получать от него все необходимое. Конечно, с этим в корни не согласятся феминистки, но это статья ведь и не для них.

Одним из основным способов, с помощью которого девушки управляют своими партнерами является секс. Мужчинам сложно сдерживать свое возбуждение, поэтому они готовы на все, чтобы удовлетворить его. Роковые женщины хитро пользуются этой уловкой в своих целях — они сначала соблазняют, затем о чем-то просят, но при этом на близость соглашаются не сразу, а только после того, как получили желаемое.

Если предыдущая манипуляция хотя бы доставляет удовольствие, то слезы, являющиеся еще одним методом, — нет. Некоторые девушки используют этот рычаг управления в своих целях, если им необходимо что-то получить от мужчины. Ну, конечно, разве представитель сильного пола может устоять перед невинной красавицей, у которой в три ручья бегут по лицу слезы? Нет. Но опасность этого способа манипуляции в том, что в отличие от секса, в скором времени он начнет просто-напросто раздражать вашего партнера.

Тем временем некоторые женщины добиваются желаемого исключительно через скандал. Она не просит, а орет и требует, попутно обвиняя мужчину во всех смертных грехах. Подобные ситуации внушают представителям сильного пола вину, и они считают своим долгом загладить ее, исполнив желание любимой.

Конечно, все эти способы откровенно отвратительны, но в списке есть лидер, который перебивает их все вместе взятые — это манипуляция детьми. Нет ничего хуже, если женщина использует наследников в качестве разменной монеты. Таким способом девушки получают даже кольцо и штамп в паспорте, а в случае развода буквально отбирают у мужчин последние трусы, угрожая тем, что тот больше никогда не сможет увидеть ребенка, если не согласится на выдвинутые условия.