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Спор в Сети: «Почему русским женщинам нужны только деньги» 

Диана Товсепова 3 часа назад
«Почему русским женщинам нужны только деньги»
Фото: depositphotos.com
На одном из популярных сообществ в Сети пользователи шумно обсуждают вопрос "почему женщинам нужны только деньги". "Рамблер" разбирался в том, что думают на этот счет россияне.
Так, один из пользователь поставил своим вопросом начало шумным обсуждениям:

"Девушки и женщины, ответьте на вопрос максимально честно: почему вам нужны от мужчины в основном деньги? Особенно если вы красивые.

Вся мужская половина на это жалуется уже давно. И не нужно стрелки переводить, что нам мужчинам нужно интим. Это не так.

Мы же вас не за социальный статус любим, и не из-за денег начинаем встречаться. Просто нравитесь и все.

А вот вы пытаетесь паразитировать на мужчине, вытягивать из него как можно больше".

Многие считают, что стремление женщины найти мужчину с деньгами вполне нормально:

"Допустим у меня высшее образование, стабильная работа, я не буду искать себе ровню? Все хотят жить и нуждаться ни в чем. Да, счастье не в деньгах, но с ними спокойнее, не нужно думать, чем завтра детей кормить, где взять денег, чтобы сходить к врачу. Все элементарно!"

"Мужик добывает мамонта на охоте..а женщина сидит и кормит детей…поэтому женщине важно чтоб мужчина смог обеспечить семью когда она будет воспитывать ребенка..вообще она и смотрит на что способен предполагаемый будущий муж…;

"Бабы исходят из древнего принципа, у кого больше шкур, ракушек тот и на коне, то сможет меня и наше будущее потомство обеспечить, поэтому работай. Но поверь, не все бабы выберут деньги…

Как заработаешь, не встречайся с русскими девушками, как совет, ибо без денег оставят, оформляй всю недвижимость на родителей"

"Красивые девки в себя вкладывают, чтобы с этого ещё больше поиметь. Ты то им точно неинтересен будешь. Ищи себе обычную…".

Среди пользователей Сети возник вполне серьезный спор на эту тему:

"Так чего нет того и хочется, разве не логично? Вообще у женщин наиболее развитые качества это жадность и зависть, а у мужчин похоть и гордыня…"

"Сейчас мужло такое, все пытаются сэкономить и лишний рубль боятся потратить. За пирожнику 300 рублевую трясутся. С чего такие кому-то можете понравиться? Копите на секс-роботов".

Среди ответивших на вопрос был и специалист-психолог, объяснивший такое явление вполне весомыми аргументами:

"Во многом так устроено природой. Мужчины выбирают красивых женщин, а женщины — ресурсных мужчин. Потому что у вас возможно рождение детей. В период беременности и какое-то время после родов женщина не может обеспечивать себя и ребенка, поэтому важно, насколько это может делать мужчина…

Иногда, не находя душевного тепла и понимания от мужчины, девушка думает: "Ну если этого нет, то хотя бы бабло"… То есть, выраженная меркантильность может быть результатом разочарования в мужчинах".

*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
Женский форум 35
Психология
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