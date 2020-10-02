Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

3 привычки, мешающие экономить

Александра Нечаева
45 минут назад
Некоторые люди умеют экономить, другим об этом остается только мечтать. Казалось бы, все просто: зарабатывай больше, трать меньше, но, увы, не всегда и не у всех получается. Иногда дело просто в привычках, которые мешают сократить расходы. “Рамблер” рассказывает, от чего стоит отказаться, чтобы научиться экономить.
3 привычки, мешающие экономить
Фото: Кадр из фильма "Шопоголик"Кадр из фильма "Шопоголик"

Откладывать деньги ежемесячно

Если вы придерживаетесь мнения, что нужно откладывать крупную суммы с каждой зарплаты, чтобы иметь финансовую “подушку безопасности”, пересмотрите свои взгляды. Психологически человеку гораздо легче откладывать небольшие суммы ежедневно, чем единоразово крупную.

Часто стирать

Разумеется, белье необходимо стирать ежедневно, а вот у многих других вещей есть определенный срок носки. Например, джинсы оптимально стирать лишь после того, как вы надели их 4-5 раз. Более частые стирки просто быстрее сделают вещь непригодной к носке. А это, как вы понимаете, совсем не экономично.

Устраивать “шопинг терапию”

Если вы привыкли снимать стресс и поднимать себе настроение, отправляясь в магазин, подумайте, насколько это выгодно. Вернее, это невыгодно вовсе. Накупив под влиянием момента кучу ненужных вещей и оставив в магазине уйму денег, вы вряд ли улучшите свой настрой. А вот счет на вашей карте весьма “похудеет”. Справляться со стрессом выгоднее в спортзале или в бассейне: во всяком случае, для фигуры куда полезнее.
Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители