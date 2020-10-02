3 привычки, мешающие экономить

Некоторые люди умеют экономить, другим об этом остается только мечтать. Казалось бы, все просто: зарабатывай больше, трать меньше, но, увы, не всегда и не у всех получается. Иногда дело просто в привычках, которые мешают сократить расходы. “Рамблер” рассказывает, от чего стоит отказаться, чтобы научиться экономить.

Фото: Кадр из фильма "Шопоголик" Кадр из фильма "Шопоголик"

Откладывать деньги ежемесячно

Если вы придерживаетесь мнения, что нужно откладывать крупную суммы с каждой зарплаты, чтобы иметь финансовую “подушку безопасности”, пересмотрите свои взгляды. Психологически человеку гораздо легче откладывать небольшие суммы ежедневно, чем единоразово крупную.

Часто стирать

Разумеется, белье необходимо стирать ежедневно, а вот у многих других вещей есть определенный срок носки. Например, джинсы оптимально стирать лишь после того, как вы надели их 4-5 раз. Более частые стирки просто быстрее сделают вещь непригодной к носке. А это, как вы понимаете, совсем не экономично.

Устраивать “шопинг терапию”