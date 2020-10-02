Почему одинокие женщины более счастливы, чем мужчины

В России, как и в некоторых других европейских странах, пожилых женщин намного больше, чем их ровесников-мужчин. Зачастую они живут в одиночестве, являясь вдовами или ранее разведенными супругами. Но оказывается, чувствуют себя такие дамы намного счастливее, чем их замужние сверстницы.

Одинокие пожилые итальянки счастливы

Европейские пенсионеры — в большинстве своем люди активно путешествующие и ведущие здоровый образ жизни. Они всегда выглядят позитивно настроенными и уверенными в завтрашнем дне. Однако социально-психологическое исследование, которое проводили ученые из Падуанского университета, Италия, дает понять, что не все так однозначно. Среди всех респондентов, которые ответили на опросы доктора, Катерины Тревисан, доля счастливых пожилых итальянок, находящихся в браке, не превышала 14%.

В то время, как количество вдов и одиноких старушек, оценивших свою жизнь на «хорошо или отлично» — более 50%.

Согласно исследованиям итальянских ученых, жить на старости лет одной, для психического состояния женщины намного полезнее, поскольку она меньше страдает от депрессии, чем любая ее замужняя сверстница, и имеет больше возможностей уделять внимание собственному здоровью. В этом же исследовании одинокие пожилые мужчины отметили, что их жизнь никак нельзя назвать счастливой, в то время как женатые старики оценили свое нынешнее состояние как «хорошее или удовлетворительное».

Другая особенность, которую отметила доктор Тревисан, заключается в том, что состояние здоровья пожилых мужчин, после того, как они оказывались вдовцами, сильно ухудшается.

А вот итальянские пенсионерки после потери своих пожилых супругов наоборот, находят в себе силы жить дальше, преодолевают депрессии и стараются вести активный образ жизни. Доктор Тревисан считает, что такая тенденция связана с тем, что в браке мужчины больше привыкли во всем полагаться на своих жен, это они следят за их здоровьем, и зачастую в ущерб собственному.

Одинокие британки после 45 не хотят иметь отношений

Похожая тенденция наблюдается и на территории Соединенного Королевства. Оценивая количество одиноких возрастных мужчин и женщин, социологи из Эссекского университета, Великобритания, установили удивительную взаимосвязь. Согласно проведенным опросам, 75% одиноких респонденток в возрасте 45 + даже не стремились завести новые отношения с мужчинами за последние год или два. Причем 61% из них назвали свою жизнь удовлетворительной или даже хорошей.

В то же время 83% одиноких мужчин из этой же возрастной категории признались, что находятся в активном поиске своей второй половинки и на сегодняшний день готовы даже официально зарегистрировать свои отношения, но пока не нашли избранницу. Причем показатель удовлетворенности своей нынешней жизнью, участвовавшие в опросе одинокие британцы в возрасте 45 + оценили самым минимальным образом.

Профессор Эссекского университета, Эмили Гранди, уверена, что причиной таких результатов является тот факт, что полноценные супружеские отношения требуют от женщин всегда больше усилий, чем от мужчин. Однако британки, так и не получившие до 40 лет женского счастья от своих на протяжении жизни временных партнеров, в этом возрасте решают жить в одиночестве и только для себя.

А вот мужчины, ранее не желавшие связывать себя семейными узами, после 45 лет все чаще осознают, что им необходима супруга и желают иметь стабильный образ жизни хотя бы на склоне лет.

Одинокие россиянки лучше живут с участием детей и внуков

В России соотношение мужчин и женщин никогда не было даже приблизительно равным, а в период после 55 лет количество представителей сильного пола ежегодно снижается просто катастрофически. Ученые из Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии считают, что в возрастной категории от 55 до 70 на каждого мужчину приходится от 18 до 27 женщин.

Но это — усредненные данные, которые варьируются в разных регионах страны. Процент выживаемости представителей сильного пола в этом возрасте зависит от условий работы, которая была или есть на данный момент, уровня жизни, места проживания. Но самый важный показатель — наличие жены.

Холостяки и вдовцы редко доживают даже до 60 лет. А вот у женщин показатели разнятся.

Больше шансов дожить до преклонных лет есть у одиноких и замужних россиянок, проживающих в больших городах, но при взаимодействием с семьями своих детей. Весомым показателем продолжительности жизни возрастных женщин является не наличие или отсутствие у них супруга, а помощь и уход более молодых родственников. И именно наличие этой взаимосвязи делает пожилых россиянок счастливыми.