Как соблазнить мужчину по знаку зодиака 

Впереди у нас не только холодная осень, но и морозная зима. А способов спастись от холода не так уж много: теплая шуба, крепкие напитки и горячие мужские объятия. И вот тебе инструкция, как заиметь последнее.

Овен

Овна ты грудями астрономических размеров и опьяняющими борщами не завлечешь. Тут нужны сети другого рода — неподдельное любопытство и комплименты, комплименты, комплименты. И если восхищаешься его бицепсами (которые отсутствуют), называешь самым умным мужчиной (вытирая сопли с его подбородка) — считай, жертва намертво застряла в капкане. Еще фиг ее оттуда вытащишь.

Телец

Тяжелый случай! Нужно выглядеть, как женщина с обложки. Нет, не «Домашнего очага», а самого настоящего «Vogue». Чтобы ноги были от ушей, платье струилось по грязному асфальту, кожа блестела фотошопом, а волосы развивались даже в безветренную погоду. Еще вариант — хорошенько его напоить. Этот хотя бы реальный.

Близнецы

Нужно быть своим в доску парнем. Научиться открывать пиво глазом, любить футбол, плевать дальше его братков и ругать вместе с ним его бывших, которые, совсем двинутые, хотели с ним жить в одной квартире. Только после этого всего он внезапно поймет, что ты — настоящий друг, а если вспомнит, что еще и соблазнительная женщина — точно женится.

Рак

Еще один представитель, плавающий в грезах. Чтобы заинтересовать Рака, нужно не только выглядеть, как выпускница института благородных девиц, но и вести себя соответствующе: смеяться с закрытым ртом над всеми его шутками, кушать только лист салата, на зубок знать всего Шекспира, танцевать вальс даже сломанными ногами, а еще смотреть ему в рот и поддакивать даже над несусветной глупостью. Если умеешь играть дурочку — цены тебе не будет.

Лев

Нужно хвалить его за все: суп доел — какой молодец, умную мысль сказал — ты такой мудрый, оделся по-человечески — не мужчина, а Аполлон, забивал гвоздь, но ударил по пальцу — все равно рукастый. Зато на твои кулинарные способности, внешний вид, уровень интеллекта и отношение к верности он даже не посмотрит. Он лучше на себя посмотрит — в зеркало.

Дева

Лучшая тактика — полный игнор. Над шутками не смеемся, в его сторону не смотрим, на вопросы не отвечаем и делаем вид, что его вообще нет — можно даже спросить его оппонента: «С кем ты общаешься?». Работает идеально! Он захочет взять тебя в жены в эту же секунду.

Весы

Миссия невыполнима. Сначала нужно найти свод его личных правил, выкрасть его, прочитать, пройти через все стадии принятия и начать пользоваться. И возможно, именно когда ты научишься исполнять все сонаты Бетховена, лепить горшки из глины и не засыпать на опере, он тебя заметит. Потом он еще пару экзаменов тебе устроит, но можно не переживать — в тот момент ты его сама разлюбишь (или умом двинешься).

Скорпион

Нужно быть хуже его, но в то же время достойной. Звучит сложно, но на самом деле — как котику палец в рот положить. Сначала опьяняем его борщами, глубокими декольте, игрой слов, шутками и знанием исключительно всех стихотворений Бродского, а потом внезапно глупеем, главное — несерьезно. Иногда недосолить суп, нечаянно забыть, о чем говорила, или начать слушать треки Ольги Бузовой — все, он твой.

Стрелец

В этом случае можно просто дышать — ему точно понравится. А если еще и улыбнуться — он у твоих ног. Только вот к красивым ногам он припадает ох как часто, поэтому придется его постоянно контролировать, чтобы за чей-то каблук нечаянно не зацепился навсегда и бесповоротно.

Козерог

Личное мнение — отсутствует, интересы — тоже, желание общаться с людьми — отрицательное, юбка — в пол, взгляд — туда же: именно на таких западает Козерог. Идеально, если девушка готова молиться на его лик, целовать пяточки и принимать все слова за единственную правду в жизни. Только вот оно вам надо?

Водолей

Водолея сначала нужно заинтересовать своей неадекватностью: научиться играть на воображаемой аккордеоне, сбривать брови, пригласить его на вечеринку с дикими собаками и научиться варить суп из хлебных крошек. Ну а через пару лет доказать ему свои чувства — спеть его любимую комариную песню.

Рыбы

Нужно стать диванным специалистом, домашним философом — обсуждать с ним таяние ледников, вечный двигатель, устройство машины времени и, конечно же, ругать правительство. А наутро отрезветь и побыстрее унести ножки.