Психолог назвал самые распространенные страхи 

Страх парализует нашу волю и портит качество жизни. О самых распространенных фобиях россиян и эффективных методах борьбы с ними в интервью радио Sputnik рассказал психолог Сергей Ланг.

Сегодня страхи распространены как никогда, причиной служит тот огромный объем информации, который нас окружает. Нередко негативную информацию, а также страхи, связанные с нею, люди проецируют на себя. Психолог Сергей Ланг на основе своего практического опыта перечислил самые распространенные фобии россиян. На первое место специалист ставит страх одиночества.

"Одна из самых распространенных фобий, особенно у женщин, — это остаться одной. Страх остаться в одиночестве, не родить ребенка, не иметь рядом с собой любимого человека –является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни. За последние годы увеличился приток одиноких женщин, которые не верят в себя и концертируют свое внимание на том, что время уходит",

— отметил психолог в беседе с радио Sputnik.

Вторая распространенная фобия — это потеря работы. В связи с пандемией коронавируса страх потерять доход получил дополнительный импульс. Люди ежедневно живут в страхе из-за того, что могут попасть под сокращение. По мнению психолога, подобная фобия не только негативно сказывается на здоровье, но и приводит к тому, что падает работоспособность, и человек, выполняя свою работу, начинает совершать порой нелепые ошибки.

Третий распространенный страх — это аэрофобия. Популярность этого страха специалист объясняет массивом информации об авиапроисшествиях, которую мы ежедневно пропускаем через себя.

"Людей, которые боятся летать или сесть в самолет, отказывают себе в дальних поездках, выбирают себе отдых в железнодорожной или автомобильной доступности, лишь бы не летать, становится все больше. Это происходит из-за того, что часто сообщают о случившихся авиакатастрофах, и это откладывается в сознании людей. Психика человека устроена так, что мы любую проблему проецируем на себя. Все это изматывает человека и мешает ему комфортно жить. Человек с аэрофобией, прежде чем сесть в самолет, должен думать не о том, что самолет должен упасть, он должен представлять, как он долетит до места назначения, выйдет из самолета и будет отдыхать или заниматься теми делами, которыми он хочет",

— посоветовал Сергей Ланг.

Говоря о способах борьбы с фобиями, Сергей Ланг рекомендует чаще встречаться со своими страхами лицом к лицу. Нужно стараться через силу делать то, чего ты боишься. Наш организм устроен так, что мы привыкаем к обстановке, и это связано со всеми сферами нашей жизни.