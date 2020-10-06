Почему мужчина не хочет детей и что делать 

Молодые семьи, где мужчина не хочет детей — не редкость. Это становится огромной проблемой, приводящей к ссорам и взаимным упрекам. Прежде чем ставить точку в отношениях, необходимо выявить причину и спокойно во всем разобраться.

В чем заключается нежелание обзаводиться потомством

Долгое совместное проживание без потомства не означает, что так будет всегда. Со временем в женщине просыпается материнский инстинкт, и она хочет в нем реализоваться. Мужчину, напротив, подобная перспектива совершенно не радует.

И тут женщину начинают терзать сомнения: почему так происходит, у него уже есть дети на стороне или он и вовсе разлюбил и не хочет ответственности. Дабы не мучиться в догадках, стоит поговорить и выяснить, что конкретно его пугает.

Только так можно наметить ориентиры дальнейших действий, и вполне возможно, превратить его «нет» в твердое «да».

Распространенные причины:

Страх кардинальных перемен. Зачастую мужчина не хочет менять привычный уклад жизни, отдавая отчет, что с появлением детей так, как прежде, уже не будет. И в ближайшем будущем ждут бессонные ночи, пеленки, усталая жена и отказ от многих удовольствий. Следовательно, молодой человек начинает придумывать разные причины, только бы оттянуть момент рождения наследника.

Боязнь оказаться на втором плане. Представителей сильного пола всерьез беспокоит то, что с появлением в семье ребенка, женщина большую часть времени будет занята им. Мысль о том, что практически все внимание любимой переключится на младенца, не дает покоя. Хотя на деле, чтобы этого не произошло, нужно совсем немного: разделение заботы и ответственности на двоих.

Спутница жизни превратиться в «клушу». Некоторую категорию мужчин пугает перспектива, что с рождением ребенка у жены не останется времени на себя. И красавица, на которую с завистью оглядывались окружающие, превратится в невзрачную женщину, с красными от усталости глазами.

Убежденность в изменении характера супруги в худшую сторону. Мужчины наслышаны о термине «послеродовая депрессия». Звучит пессимистично, но такое развитие событие имеет место. Постоянный недосып, проблемы с кормлением, привыкание к новому статусу — все это меняет характер молодой мамы. Когда ребенка что-то тревожит, он постоянно плачет, тут, право, не до веселья. И частые перепады настроения — вполне обычное явление, приводящее к конфликтам.

Материальная составляющая — одна из основных причин, почему мужчина не хочет детей и отказывается жениться. Даже наличие собственной жилплощади не дает уверенности в завтрашнем дне. Потенциальный папа понимает, что на него ложится груз ответственности за малыша и его маму. Теперь придется выбирать: купить что-то себе или оставить на более важные нужды. Большая часть мужчин убеждена: прежде чем становиться родителями, необходимо твердо стоять на ногах, иметь стабильный доход, квартиру, машину и финансовую «подушку безопасности». Только в таких условиях можно наслаждаться отцовством.

Неудачный опыт знакомых. Бездетные семьи часто сравнивают себя с друзьями. Те рассказывают о неурядицах, постоянной озабоченности бытовыми проблемами и тем, что им не до развлечений.

Нежелание быть «инкубатором». Если все разговоры женщины сводятся к созданию семьи с детьми, мужчина начинает думать, что нужен ей исключительно для того, чтобы реализовать материнский инстинкт. По каким-то причинам ей не удалось этого добиться с другим и она пытается «запрыгнуть в последний вагон». Это отталкивает мужчину, он начинает сомневаться в искренности ее чувств.

Проблемы со здоровьем. В большинстве своем сильный пол не желает обсуждать столь деликатный момент и придумывает разные отговорки, только бы не касаться темы деторождения.

Чтобы понять, стоит ли продолжать отношения, если мужчина даже слышать не хочет о детях, необходимо точно знать, почему он так категоричен.

Психологический аспект проблемы

Мужская психика значительно отличается от женской — так устроено природой, и с этим ничего не поделаешь. Порой представители сильного пола не готовы к пополнению в семье не потому, что не любят детей и не знают, как с ними обращаться. На деле они просто не готовы к ответственности психологически.

Аналогичная модель поведения свойственна и женщинам, у которых не проснулся материнский инстинкт. В таком случае обоим нужно морально готовиться к ответственному шагу и желать стать родителями. К распространенным причинам отказа от детей на психологическом уровне относятся:

Отсутствие семейных ценностей. Если с детства мальчик не видел уважения родителей друг к другу и не ощущал, что любим отцом, он на подсознательном уровне боится, что со своим ребенком будет вести себя так же, делая ни в чем не повинное дитя несчастным.

Тяжелое детство. Постоянная нехватка денег и, как следствие, нескончаемые скандалы вырабатывают в ребенке комплекс неполноценности. Психология такова, что он невольно полагает, что является источником всех проблем. Особенно это свойственно многодетным семьям, где на старших ребят ложится груз ответственности за младших. И вместо счастливого детства они вынуждены помогать родителям, беря на себя часть их забот.

Инфантильность и эгоизм. Люди хотят пожить для себя и не готовы нести ответственность за кого-то еще. Инфантильные к тому же сами как дети — несамостоятельные и нерешительные. Заводя отношения с таким мужчиной, стоит хорошо подумать и быть готовой к тому, что в семье будет сразу два ребенка: один из них — муж, совершенно ни к чему не приспособленный.

Мужчина не хочет иметь детей во втором браке, потому что у него они уже есть от предыдущих отношений. Распространенная проблема многих пар. Первая причина — глава семьи боится не потянуть расходы на содержание. Вторая — он любит их и не знает, какова будет реакция на появление сводного брата или сестры. Пугает, что между ними возникнет ревность. И третья — у мужчины уже есть наследники, ему больше не нужны дети. Он уже прошел через бессонные ночи и не хочет повторения, его абсолютно все устраивает.

В большинстве случаев не готовый стать отцом человек будет утверждать, что становиться родителями нужно лишь тогда, когда сам всего добился и ни от кого не зависишь.

Задаваясь вопросом, что делать, если мужчина не хочет детей, первым делом стоит выяснить первопричину. Именно от нее зависят дальнейшие действия.

Если его позиция категорична, и нежелание становиться отцом не связано со здоровьем, следует подумать о готовности отказаться от счастья материнства ради человека, которому в принципе глубоко безразличны ваши желания. В остальных случаях не все так безнадежно, и мысли типа «значит не любит» не имеют оснований. Любящие люди, всегда сумеют услышать друг друга и договориться.

Итоги

Нежелание обзаводиться потомством со стороны мужчины продиктовано многими факторами. Это финансовая несостоятельность, проблемы генетического характера, наличие детей от предыдущего брака и т. д.

Прежде чем принять окончательное решение расстаться или продолжить отношения, найдя точки соприкосновения, необходимо выяснить причину подобного отношения второй половинки. Вполне возможно, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд.

С психологической точки зрения, мужчины пугаются появления на свет продолжателя своего рода, поскольку не готовы к этому подсознательно.