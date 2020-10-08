Девушка отказалась толстеть ради сестры

22-летняя девушка рассказала о конфликте с родственниками из-за собственного веса. Пользовательница Reddit с ником Aitasis отказалась толстеть ради беременной сестры, из-за чего поругалась и с ней, и с матерью. Пост набрал почти три тысячи лайков.

Она пояснила, что пока живет вместе с родителями, учится в колледже и подрабатывает на полставки. Однако недавно в родной дом вернулась 25-летняя старшая сестра. Это произошло из-за развода, при этом женщина на пятом месяце беременности и набрала вес.

По словам автора поста, сестра «стала есть буквально за двоих», из-за чего заметно поправилась.

Сначала родственница требовала переделать комнату девушки в детскую, а младшую сестру отправить в маленькую гостевую комнату. Родители не пошли ей навстречу, однако поддержали другое ее пожелание.

Беременная стала активно готовить и предлагать девушке десерты. Каждый день она создавала новый и требовала от автора есть как можно больше. Aitasis отказалась увеличивать порции и поинтересовалась, с чем связаны такие действия. Старшая сестра возмутилась, что из всех людей толстеет только она и призвала девушку потолстеть, чтобы поддержать ее.

Мать также выступила с такой просьбой. Однако автор категорически отказалась, напомнив, что крайне довольна похудением на 25 килограммов в прошлом и не намерена менять свое тело ради родственницы.

Завязался спор, в ходе которого девушка накричала на мать и предложила ей самой набрать лишний вес.

В результате с ней продолжает общаться только отец. И мать, и сестра требуют от нее извинений. В комментариях многие поддержали автора и посоветовали поговорить с матерью наедине, чтобы обсудить состояние ее старшей дочери. Юзер Elizis призвал не разрушать свое психическое и физическое здоровье ради возможного счастья родственника.

Ранее пользователь Reddit пожаловался на жену, ставшую злой и жестокой по отношению к нему. Мужчина отметил, что придумал способ сделать жену добрее, однако в комментариях его раскритиковали и признали плохим человеком.