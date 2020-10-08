Пожалуй, нет ни одного человека, который хотя бы раз не заглянул в сонник, чтобы понять к чему приснился тот или иной сон. О тайнах сновидений, причинах и последствиях в интервью радио Sputnik рассказала психолог Дарья Нелединская.

Вещие, цветные, кошмарные Этими и другими прилагательными человечество характеризует свои сны. Почему мы забываем сновидения, которые нам кажутся важными или интересными, тогда как другие, пустяковые, мы помним детально?

Когда наше физическое тело спит, наше подсознание продолжает работать, объяснила психолог Дарья Нелединская. Таким образом, сновидение – это некий сигнал, знак или подсказка.

"Через сны наши подсознание с нами разговаривает. Для каждого человека эта информация абсолютно индивидуальная. Если приснился какой-то сон, после которого возникает неприятное ощущение, я рекомендую прислушаться к себе. Обратиться к себе и попробовать расшифровать, что это значит лично для вас", – рассказала радио Sputnik психолог.

Дарья Нелединская не рекомендует обращаться к сонникам для трактовок тех или иных образов из сновидений. Каждый из нас индивидуален, и не стоит напрямую понимать все то, что происходит во сне. Возможно, это были какие-то знаки или подсказки. А возможно, и предупреждения.

Что касается кошмаров, то, по мнению психолога, не стоит пытаться забыть такой сон во что бы то ни стало. Иногда эти попытки могут иметь негативные последствия.

"Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого, потому что, когда мы от чего-то хотим избавиться, мы, наоборот, закапываем это в себе, и, получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри. Нужно прислушаться к себе и постараться понять, почему вы испытываете такие эмоции, что произошло, какие ощущения в данный момент, о чем вам сигналит ваше "Я"", – советует Дарья Нелединская.