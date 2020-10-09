Ложные представления о браке, которые ведут к разводу

Безусловно, абсолютно все молодожены мечтают о счастливом браке, когда совместная жизнь напоминает затянувшийся медовый месяц, без ссор и разборок. И лишь столкнувшись с реальностью, начинают понимать, насколько их представления были далеки и чересчур оптимистичны. Что именно не стоит ожидать от супружеской жизни, если вы не хотите разочароваться и довести дело до развода — в материале Passion.ru.

«Куда ты, туда и я»

Почему-то многим молодоженам кажется, что чем больше времени они будут проводить вместе, тем крепче будет ваш союз. Они мало того, что дома все делают вместе, имеют общий круг общения, так еще и устраиваться работать в одну компанию, чтобы, так сказать, закрепить результат. Однако психологи призывают не заблуждаться на этот счет и давать друг другу возможность отдохнуть и побыть в одиночестве. Нет ничего страшного в том, чтобы отправиться куда-то без своей второй половинки или встретиться со своими друзьями, пока он отдыхает со своей компанией. Так вы начнете скучать по своему партнеру и еще больше будете ценить друг друга.

«Ты принадлежишь только мне»

Тут не лишним будет напомнить, что любовь и собственничество — это не одно и то же, к тому же крепостное рабство отменили в далеком 1861 году, поэтому ваша вторая половинка не может всецело вам принадлежать. И то, что вы заключили брак, не дает вам право полностью распоряжаться временем (и волей) своего избранника, точно также, как и он не вправе требовать от вас, чтобы вы всецело принадлежали ему. У вас могут быть свои интересы, свои мечты и круг друзей, общение с которыми для вас очень много значит. И если человек, с которым вы расписались, не понимает этого и требует, чтобы вся ваша вселенная заключалась в нем одном, чтобы вы отказались от своих идей и планов, ради его счастливого будущего, то вам стоит задуматься. Ведь подобное поведение скорее свидетельствует об эгоизме и отсутствии уважения, чем о страстной любви. Разумеется, при создании союза, вы берете на себя определенные обязательства, так же, как и ваш избранник, но ни в коем случае не нарушаете личные границы и не заставляете вторую половинку идти против своих принципов, лишь бы угодить вам. Лучше заранее обсудить такие моменты, чтобы потом не стала неприятным сюрпризом обязанность отчитываться 24 часа в сутки перед благоверным или проводить все свое время исключительно с ним, позабыв о родных и близких.

«Секса много не бывает»

Люди, только-только вступившие в брак, наивно полагают, что ближайшие пару-тройку лет практически не будут вылезать из постели и не станут скупиться на романтику и сюрпризы друг для друга. И какого же бывает их удивление, что на первый план выходит вовсе не всепоглощающая страсть и стремление удивить друг друга, а умение договариваться и наладить быт таким образом, чтобы всем было комфортно. Кроме того, интимная близость не должна стать обязанность или «супружеским долгом», а происходить по взаимному желанию и в том формате, который устраивал бы вас обоих (без принуждения и нарушения ваших границ).

«Официальный брак укрепляет чувства»

Некоторые пары, чувствуя, как остывают их чувства и слабеет привязанность, решаются на отчаянный шаг и официально регистрируют союз, в надежде все исправить. Увы, но психологи предупреждают, что это вряд ли поможет, ведь если у вас есть нерешенные проблемы, то с ними не справится никакой штамп в паспорте. Если вы действительно мечтаете встретить старость с этим человеком, несмотря на возникающие ссоры и недопонимание, то сначала разберитесь с непримиримыми разногласиями, научитесь слышать друг друга и не забывайте о взаимоуважении. Именно тогда у вас есть все шансы отметить золотую свадьбу со своим избранником.

«Как ты скажешь, так и будет»

Если вы всегда и во всем будете соглашаться друг с другом, то очень скоро почувствуете скуку и желание найти яркие эмоции на стороне. Психологи напоминают, что невозможно на 100% сходиться во взглядах и если вы хотя бы смотрите в одном направлении и сходитесь во многих важных моментах, то это уже прекрасно. Но если ваши взгляды в чем-то расходятся, то это не повод заламывать руки и впадать в депрессию. Необходимо прислушиваться к мнению своей второй половинке и попытаться вместе найти решение, которое устроило бы вас обоих. К тому же, конструктивный спор помогает вашей паре развиваться и сообща преодолевать сложности.

«А, вот, Ивановы никогда не ругаются…»

Почему-то некоторые пары уверены, что у всех остальных союз намного крепче и гармоничнее, а вот с ними явно что-то не то, ведь они не могут прийти к согласию даже в простых вещах и очень часто бурно выясняют отношения. Эксперты напоминают, что в отношениях следует ориентироваться исключительно на свои потребности и стандарты, ведь то, что допустимо в вашей паре, может быть неприемлемо для других и наоборот. К тому же, со стороны всегда кажется, что у других супругов царит взаимопонимание и полная идиллия, но вы ведь не знаете, что происходит у них дома, как они себя ведут наедине друг с другом. Поэтому не спешите осуждать своего партнера, а попробуйте найти точки соприкосновения и настройтесь на долгосрочный союз.

«Мы будем жить долго и счастливо»

Зачастую «долго и счастливо» бывает только в книгах, а в жизни даже у самых крепких пар случаются размолвки и ссоры. И тут главное не пасовать и не принимать неверные решения под эмоциональным давлением, а выявить первопричину конфликта и найти меры, которые позволят избежать подобных моментов в будущем. Психологи напоминают, что штамп в паспорте не сможет уберечь вас от невзгод, ведь лишь от вас зависит, насколько терпимыми и доброжелательными вы будете со своей второй половинкой. Если вам удастся научиться договариваться и не замалчивать проблему, а выходить сразу на диалог, то есть все шансы, что жить «долго и счастливо» со своим партнером у вас все же получится.