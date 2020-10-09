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Как по словам и поведению вычислить коренную москвичку 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
Эксперты рассказали, как вычислить коренную москвичку
Фото: Globallookpress.com
«Познакомлюсь с коренной москвичкой» — на сайтах знакомств мужчины все чаще указывают такие предпочтения. Как пишет News.ru, при личном опросе представители сильного пола также не отказываются от потенциального романа с девушкой из столицы. Можно ли определить по словам и поведению коренную жительницу Москвы, рассказали эксперты.
Стилист Сергей Никулин считает, что нужно оценить имидж потенциальной пассии. Девушки из провинции чаще относятся к стилю невнимательно, москвички же более требовательны к внешнему виду. И речь не о выборе дизайнерских брендов, скорее — об умении себя подать.

«Например, у меня есть клиентка, на которую можно мешок из-под картошки надеть, но все равно она будет выглядеть шикарно. Я об этом говорю — определенные манеры», — говорит Сергей.

Культуролог Елена Александрова подсказывает: москвички чувствуют себя в городе как дома, приезжие — с любопытством рассматривают улицы. Есть и более конкретный лайфхак по определению коренных жителей: они стараются соблюдать правостороннее движение на тротуарах и в метро.
Лингвист Елена Кара-Мурза советует обратить внимание на речь девушки. Эксперт отмечает, что москвичи не «акают», как распространено считать, а «икают».
«Это можно проверить на двух наиболее ярких словах — «чисы» (так скажут москвичи), с редуцированным узким звуком. И «щивель» вместо щавель. Считается, что произносить «шн» вместо «чн» — это тоже чисто московское».
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