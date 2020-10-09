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Психолог рассказала о тайнах сновидений 

Анастасия Иванова 1 час назад
Психолог рассказала о тайнах сновидений
Фото: depositphotos.com
Многие после пробуждения заглядывают в сонник, чтобы узнать к чему приснился тот или иной сон. О тайнах сновидений, причинах и последствиях в интервью радио Sputnik рассказала психолог Дарья Нелединская.
Психолог утверждает, что когда наше физическое тело спит, наше подсознание продолжает работать. И таким образом, сновидение — это некий сигнал, знак или подсказка:

«Через сны наши подсознание с нами разговаривает. Для каждого человека эта информация абсолютно индивидуальная. Если приснился какой-то сон, после которого возникает неприятное ощущение, я рекомендую прислушаться к себе. Обратиться к себе и попробовать расшифровать, что это значит лично для вас».

При этом Нелединская не рекомендует обращаться к сонникам за трактовкой своих сновидений. Дело в том, что каждый из нас индивидуален, и не стоит напрямую понимать все то, что происходит во сне.
Также психолог высказалась по поводу кошмаров:

«Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого, потому что, когда мы от чего-то хотим избавиться, мы, наоборот, закапываем это в себе, и, получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри. Нужно прислушаться к себе и постараться понять, почему вы испытываете такие эмоции, что произошло, какие ощущения в данный момент, о чем вам сигналит ваше "Я"».

Зачастую многие просыпаются, и не могут вспомнить, что им приснилось. По мнению психолога, это может происходить по двум причинам. Либо у человека плохо развиты интуитивные навыки и каналы, либо же такой человек не доверяет себе на 100%. Однако не следует из-за этого переживать, поскольку это не отклонение, а особенность личности.
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Психология , ИА Sputnik
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