Почему опасно жить с родителями 

Многие люди после 18 не спешат уезжать от родителей в другую квартиру. Кто-то это делает ради экономии, а кто-то слишком привязался к дому и не может его оставить. Однако, несмотря на все желания, жизнь с родителями может быть опасна для психики взрослых людей. "Рамблер" рассказывает, зачем нужно съезжать от родителей.

Сепарация

У психологов есть термин "сепарация", когда дети отделяются от родителей. Она может быть нескольких видов — физическая, психологическая, финансовая. В случае со сменой жилья речь идет о физической. Дело в том, что, если не уехать вовремя от людей старшего поколения, то другие виды сепарации не будут возможными. Из-за этого во взаимоотношениях детей и родителей начинаются проблемы.

Уход за родителями

В некоторых случаях дети перевозят к себе пожилых родителей для того, чтобы организовать им уход. Однако это тоже не совсем правильно. В домашних условиях старику практически невозможно дать должный уход. В итоге тяжело и родителям, и детям, которые пытаются угодить им.

Семья с родителями

Строить собственную семью под одной крышей с родителями тоже может быть категорически опасно. Если мужчина или женщина приводят партнера в дом, где живут их родители, отношения обречены на провал. Даже, если семья живет в большом доме. Дети сталкиваются с ревностью и с критикой от родителей, а нового члена семьи подавляют критикой.

"Взрослые дети"

Психологи уверены, если взрослый человек продолжает жить с родителями, его поведение остается на уровне ребенка. Чем дольше затягивается переезд, тем сильнее человек утрачивает способность приспособиться к самостоятельной жизни. Так, если он находит отдельное жилье уже в 30,40 или 50 лет, он сталкивается с новыми трудностями и начинает психологически взрослеть только в том возрасте.