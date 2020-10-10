Признаки, выдающие плохую мать 

Определить плохую мать можно с двух сторон. Ребенок может понять в любом возрасте, что его родитель токсичен. Точно так же это работает и в обратную сторону — мать может внезапно осознать, что она делала многое не так в воспитании своего ребенка. "Рамблер" рассказывает о признаках, выдающих плохую мать.

Телесные наказания

Ремень и угол должны были остаться в прошлом. Насилие по отношению к ребенку не допустимо и может быть наказано по закону. Раньше это считалось приемлемым, но мир не стоит на месте. Научно было доказано, что насилие не помогает в воспитании ребенка. Речь идет не только о ремне, но и о стычках с подростками в переходный период.

Зависть

С точки зрения психологии, мать должна хотеть для своего потомства только лучшего. Если она плохо относится к своему ребенку, то все их общение будет складываться из негатива. Когда мать завидует своему ребенку, значит, что она желает ему зла и не хочет принимать его успехи. Из-за этого у детей развивается комплекс неполноценности.

Вредность и принципы

Свои личные границы нужно отстаивать в общении со взрослыми людьми, которые знают, что это такое или подсознательно осознают. У детей психология еще не сформировалась, поэтому они могут по-другому воспринять вредность и принципы своей матери. Если родитель не хочет испортить психику своему ребенку, нужно ему объяснить, что на все есть причины.

Унижение и оскорбление