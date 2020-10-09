Почему женщины задействуют мозг больше, чем мужчины

Каких только версий не выдвигали ученые о различиях женского и мужского мозга. Когда в XIX веке было доказано, что объем мужского мозга несколько больше женского, это сразу же породило версию об изначальной «отсталости» представительниц прекрасного пола. Однако уже вскоре было доказано, что объем мозга никак не влияет на умственные способности человека.

Доктор Джозеф Симмс установил, что средняя масса мозга у людей в холодном климате больше, чем у тех, кто проживает в теплых странах. К примеру, европейские народы он выстроил по уменьшению объема головы. Начав с жителей Норвегии, он вслед за ними поставил шведов и датчан, а после идут немцы, французы и наиболее южные — итальянцы.

Также Джозеф Симмс доказал, что с возрастом объем мозга человека уменьшается. Но более поздние исследования показали, что с возрастом происходят изменения мозга не только в плане объема, но и по структуре и функциям. Ученые Института радиологии Маллинкродта в Школе медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели специальное исследование, в ходе которого проследили за всеми возрастными изменениями мозга. Одно из них связано с использованием мозгом сахара и кислорода.

«То, как мозг использует глюкозу и кислород и в каких частях мозга он это делает больше всего, с возрастом у человека меняется», — поясняет доцент Института радиологии доктор Ману Гоял.

На этом свойстве и были основаны исследования.

Для их проведения были приглашены более двухсот добровольцев от 20 до 82 лет. Все они прошли сканирование мозга, в ходе которого были измерены поток кислорода и сахара в нем. Затем эти данные были заложены в программу компьютера. По каждому обследуемому был дан точный прогноз: какие изменениями с возрастом происходят с мозгом, насколько быстро он стареет. Выяснилось, что компьютер оценивает возраст мозга женщин в среднем на 3,8 года меньше ее биологического возраста. Что же касается мужчин, то возраст их мозга оценивался примерно на 2,4 года старше их истинного возраста.

По словам доктора Гояла, после исследований ученые сделали предположение, что такая разница в возрасте мозга закладывается у мужчин и женщин с периода полового созревания. К примеру, установлено, что есть прямая зависимость между развитием мозга в этот период и его дальнейшим старением.

Нейробиолог Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе Маркус Райхл, комментируя результаты исследований, говорит, что за границами эксперимента осталось еще много вопросов. Например, разницу в метаболизме мозга трудно объяснить только гормональными изменениями, потому что наступление менопаузы у женщин ничего в этом плане не меняет. Значит, есть еще что-то, что воздействует на мозговой метаболизм. Сам Маркус Райхл считает подобные явления причудами матери-природы и высказывает предположение, что, возможно, женщины рождаются с такой разницей в метаболизме и сохраняют ее на протяжении всей жизни.

Врач-гериатр Алла Переверзева уверяет, что открытие американцев вполне вписывается в уже устоявшиеся каноны гериатрии. Так, известно, что мозг начинает стареть в период бурного расцвета организма –35-36 лет. О том, что мозг мужчин стареет быстрее, данных не было. Однако точно установлено, какие факторы влияют на увеличение продолжительности работоспособности мозга. Это питание, отказ от вредных привычек, по-возможности избегание стрессов и обязательно — постоянная тренировка мозга.