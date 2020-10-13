Женщины, которые притягивают только бедных мужчин 

Так случается, что раз за разом женщина встречает то альфонса, то мужчину с низким достатком. И она не понимает, почему вокруг все мужики такие. Но на самом деле, это она такая и притягивает к себе подобных. Давайте разбираться. Сначала обозначим, что я имею в виду под термином «бедный мужчина». Хочу сразу сказать, что этот не тот, кто зарабатывает 20 тыс. в месяц, у всех бывают сложности. Бедный мужчина — это:

1) Тот, кто получает маленькую зарплату и не стремится увеличить свой доход

2) Тот, кто получает хорошую зарплату, но тратит ее всю и не инвестирует (не откладывает)

3) Тот, кто тратит свои деньги только на себя и не думает о близких

4) Тот, кто вечно экономит, несмотря на заработок (излишняя экономия — все деньги бесцельно откладываются)

Возможно, вы уже встречались с таким мужчиной, и не понимаете, почему ваша подруга Люда встречает всегда богатеньких, которые дарят ей каждый день цветы и дорогие подарки. А вы, которая и готовит лучше, и выглядит симпатичнее, всегда довольствуетесь малым.

1. Самостоятельная и независимая

Сильные мужчины боятся сильных женщин. А вдруг вы сильнее — это заденет его самооценку. А слабые мужики привыкли, что их подминают под себя (часто это связано с детством и матриархатом в семье).

Но это не значит, что надо быть такой глупой и ничего не понимающей. Поступайте хитрее. Проявляйте свою слабость. Да, вы плачете и это нормально. И не можете позволить себе купить то платье. И поверьте, он сам захочет вам его купить, если вы покажете, как сильно это платье хотите. И ради такой женщины хочется больше зарабатывать и больше на нее тратить.

2. Заниженная самооценка

Это самый частый вариант, встречающийся в России. Вокруг столько красивых женщин, но практически у всех есть внутренние комплексы. Вы сами ставите установку: «Я не такая уж и классная, чтобы меня возили на Багамы. Турция — максимум». Вот к чему эта установка?

Говорите, думайте и позиционируйте себя так: «Я хочу отдыхать на Багамах и в Греции, можно и в Турцию, конечно, с милым рай и в шалаше. Но я предпочитаю более люксовый отдых». Бедные мужчины подсознательно чувствуют, что эту женщину они не потянут, и проходят стороной. Тогда начинают притягиваться более богатые мужчины.

3. Отношения с отцом

Если вы не относитесь к двум предыдущим типам женщин, то скорее всего ваша проблема более глубокая. Женщины часто притягивают к себе мужчин, которые воспроизводят детские воспоминания. Что это значит? А вы вспомните отношения отца и матери. Ваш отец мало зарабатывал, не стремился увеличить доход, а мать на это ругалась? Вы бессознательно проецируете ту же модель.

На самом деле, эту проблему проработать сложнее, чем 2 предыдущие. Вам нужно принять отца таким, какой он есть. Дело в том, что вы ищете бедных мужчин, применяете к нему роль своего отца и стараетесь этого мужчину изменить, так как у вашей матери это не получилось.

После принятие отца таким, какой он есть, вы заметите, что вас уже интересуют другие мужчины, которые играют совсем другую роль.