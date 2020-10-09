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Попали в ловушку: 3 признака удобной женщины, которые мешают нам жить 

Я Покупаю 25 минут назад
Удобным может быть кресло, а не жена. Но как понять, что женщина стала удобной своему партнеру? Рассказываю в чек-листе ниже.
Евгения Андреященко, @aevgeniya
Психолог, г. Екатеринбург

Я тебе — ты мне

Многим девочкам в детстве внушали, что все в жизни надо заслужить, включая любовь. Нельзя просто так получить внимание и похвалу, нужно принести пятерки из школы, сделать что-то по дому, и только тогда мама или папа назовут дочь молодцом.
Девочка растет, становится девушкой, подсознательно продолжая искать одобрения, но уже у тех, кто окружает ее во взрослой жизни: партнеров, подруг и коллег.

Уборка важнее маникюра

И здесь корень проблемы снова скрывается в детстве. Родители заставляют девочку убирать, мыть, быть Золушкой, мотивируя это тем, что ей надо будет выходить замуж и все это уметь, а иначе ее никто такую не полюбит.

Сразу отсекая мысль, что у нее может быть муж, который готовит сам или будет водить ее по ресторанам, или наймет домработницу.

Девочка с такой закалкой даже не рассчитывает и не визуализирует альтернативные варианты развития событий. Она растет, чтобы угождать.
И вот она входит в семейную жизнь и начинается: работа, быт, дети, внимание для мужа. Когда зажигать огонь в глазах, ради которого мужчины горы сворачивают, если тебе некогда даже на массаж сходить?

И без ресторана хорошо

Другая проблема удобства — жертвенность. Когда женщина отказывается развиваться и работать, потому что муж ей это запрещает. Потом боится попросить денег, находится в постоянном зависимом положении. ⠀ Сейчас уже не времена наших бабушек и мам, вам не нужно доить корову каждое утро, чтобы принести милому молока. Рестораны — это не роскошь. Даже если это выше бюджета семьи, есть отличные гастрономы, где можно купить готовые блюда.

Но удобная женщина будет упрямиться, бояться потратить копейку бюджета или показаться лентяйкой, которая заказывает еду.

Она будет ехать в отпуск туда, куда скажет муж, в итоге имитировать удовольствие от поездки. Будет заниматься вещами, которые ей не интересны или не нужны, ходить с кислым лицом и молчать.
Если вы нашли у себя какие-то из вышеперечисленных установок и привычек — это повод задуматься и переключить внимание на себя. Все мечтаете о том крутом платье из дорогого бутика? Позвольте себе его! Хотите в отпуск в Крым? Покупайте билеты и летите! Помните, жизнь у вас одна, и любить нужно, в первую очередь, саму себя.
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