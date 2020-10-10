Какие знаки зодиака приносят одни проблемы 

Есть такие знакомые, общение с которыми — аттракцион из негатива, проблем и неприятностей. И если вы не любитель настолько острых ощущений, не стоит ввязываться в дружбу с этими знаками зодиака.

Скорпион

Скорпиона его любимый рогатый папочка наградил всеми инфернальными плюшками — сшибающей с ног красотой, наточенным на авантюры умом, безудержной харизмой, суперспособностью бесить людей одним только взглядом. Казалось бы, живо и радуйся, но его жало все время норовит отобрать у судьбы привилегии и собственноручно преподать кому-нибудь жизненный урок. А раз дураков таких, которые со Скорпионом дружат, мало, то все козни достаются близким и любимым. Коллегам и знакомым, конечно, тоже прилетает, но, знаете, все же дозированно.

Близнецы

С Близнецом поведешься, с ума свихнешься. Тут другая крайность — если Близнецов несет во все стороны, то и близких его тоже штормит. Вы можете встретиться с красоткой перед работой выпить кофе, а очухаться через неделю на музыкальном фестивале в Таиланде. Просто Близнец немного вышла из-под контроля и вас с собой утянула. С другой стороны, для ваших внуков (или кошек) столько обалденных историй накопится, что во век не расскажешь.

Овен

Самолюбие Овна можно в кредит давать, а талант раздувать из мухи слона показывать психотерапевтам и российским сценаристам (для вдохновения). Поэтому любой, кто с Овном хоть как-то пересекается, знает, что даже за самый стандартный комплимент ты можешь схлопотать статус сексиста, женоненавистника (если ты сама женщина — тоже), расиста и вообще свинки немытой, а не человека. И да, говорить она тебе это в уши будет громко, окропляя слюной, стуча по лицу модным журналом и собирая зевак вокруг вас.

Дева

Дева не мелочится — она портит жизнь и себе, и близким, и незнакомцам. Думаете, все дело в ее маниакальном желании критиковать всех, кто умеет дышать? Это только цветочки! Ее внутренний депрессивный философ, вылупляющийся при каждом удобном и неудобном случае, может вывести из себя за секунду, заразить меланхолией — за две. Вот вы сидели и доказывали этому страшному существу, что котики — это не зло, а мягкие комки радости, как через мгновение начали заливаться слезами и вспоминать свои психологические травмы детства.

Водолей

Честно говоря, мы не понимаем, как Водолей вообще выживает на этой планете, потому что он не только переоценивает свои силы, но и время от времени отключает мозг. Кто прыгнет с вертолета в океан, кто поцелуется с анакондой, кто полезет без снаряжения на Эверест? Водолей, Водолей и еще раз Водолей. Как вы понимаете, близкие тоже под ударом, потому что с кем-то же нужно разделять эти прекрасные моменты жизни. А еще Водолей обожает ввязываться в финансовые авантюры и заводить общий бизнес с друзьями, а вот отвлечься на работу от битья баклуш — с этим сложнее. Мы это так, на всякий случай говорим.