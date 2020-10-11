Пять причин, почему женщина не должна работать

В современном мире женщины стремятся быть наравне с мужчинами. Более того, некоторые из представительниц слабого пола пытаются переплюнуть их, чтобы доказать свое место в социуме и независимость. Тем не менее, не все должны и хотят себя так вести. «Рамблер» расскажет, почему девушки могут себе позволить не работать.

Мужчина – главный добытчик

Так повелось с древних времен, и должно оставаться дальше, иначе теряется сам смысл и понятие «сильного пола». Тут нужно сразу сделать оговорку: обязанность женщины – помогать мужу, быть его вдохновительницей, его тылом. Конечно, девушка может заниматься любимым делом и здорово, если оно приносит ей доход. Но если хобби она так и не нашла – ее не стоит за это осуждать.

Женщина должна воспитывать детей

У матерей с детьми особая связь, поэтому ни в коем случае нельзя отнимать у малыша кормилицу. Смена ролей в этом случае, когда мужчина «садится» в декрет, а женщина продолжает работать после рождения ребенка – негативно сказывается на психике малыша, он изначально получает неверные представления о жизненном укладе.

Отсутствие лидерских качеств

Как правило, у большинства представителей сильного пола лидерские качества – врожденный дар. Они необходимы для достижения успеха на профессиональном поприще. Конечно, любая женщина может тоже их в себе развить, но это негативно скажется на ее характере. Став сильной, дама перестанет чувствовать необходимость в нахождении мужчины рядом. Как правило, если она делает успехи в карьере, то в семье все уже не так ровно.

Либо работа, либо красота

Весь парадокс заключается в том, что прозябающие с утра до ночи на работе женщины в какой-то момент перестают следить за собой. Это связано, прежде всего, с нехваткой времени. А поддерживать красоту – дело не из легких. Поэтому тут встает выбор – либо пахать, как лошадь, либо выглядеть, как королева.

Спокойная атмосфера дома