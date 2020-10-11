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3 типа женщин, которым нужны только деньги 

Kdpconsulting.ru 4 часа назад
3 типа женщин, которым нужны только деньги
Фото: Kdpconsulting.ru
Вокруг очень много хороших женщин, которые ради любви готовы идти на всё. Они жертвуют своим временем, тратят свои силы на мужчин, которые их недостойны. Но также в нашем мире достаточно меркантильных особ, которые рассматривают нового ухажера, как неплохой актив для получения дохода.
Я пару раз сталкивался с такими дамами и не с первого раза понял, что я — просто кошелек. Ведь иногда такие женщины умеют играть очень умело и хитро. Поэтому я решил классифицировать таких меркантильных женщин и выделил основные 3 типа:

1. Прожорливая рыбка

Таких женщин не интересуют сами люди и их отношения. Им неважно: старик ты или молодой перспективный паренек, важно лишь то, сколько денег у тебя на счетах. Весь мир они видят через призму бухгалтерского баланса.
Они игнорируют человеческие чувства и отталкивают от себя даже тех, кто в перспективе может быть им полезен.
Это тип очень глупых женщин. Обычно, это мошенницы, которые видят только конечный результат — обмануть и заполучить деньги. Они ослеплены наживкой легко разбогатеть и поэтому их очень легко обмануть.

2. Демон торга

Умные люди все оценивают: затраты, время, удобство. Иногда легче переплатить, чем тратить лишние 3 часа на поиски чего-то подешевле.
Демоны торга — это женщины, которые едут в 5 утра на рынок на другой конец города, потому что помидоры там дешевле на 10 рублей. Они игнорируют время, затраченное на дорогу и удобство (не каждый любит просыпаться в 5 утра)
Вы можете подумать, что такие женщины могут причинить вред только себе. Но их отношение к жизни похоже на вирус, который легко заражает все вокруг.
Если вы все-таки начнете общаться с демоном торга, то со временем у вас зародятся беспокойные мысли: «А не прогадал ли я, заплатив такую цену?», «Может, надо было еще потратить 2 недели и поискать диван дешевле?».

3. Герцогиня

Это очень умные женщины. Они используют деньги для утверждения своей власти. Вам будет очень сложно понять, что перед вами меркантильная особа, ведь она сама никогда не попросит у вас деньги.
Герцогини умело манипулируют, знают мужскую психологию и ведут себя очень сдержанно и красиво. Вы сами того не замечая, будете дарить дорогие подарки, давать деньги на маникюр и реснички. Демонов торга и прожорливых рыбок видно издалека. Поэтому я сразу обхожу их стороной. Но с этим типом все сложнее. Мне 2 раза попадались «Герцогини», и я еще долго думал, что это моя воля — тратить на них всю свою зарплату.
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