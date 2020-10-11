Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

5 утренних привычек, которые сделают день лучше 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
5 утренних привычек, которые сделают день лучше
Фото: Harper’s Bazaar
Часто по утрам мы в сумасшедшей спешке и нервах бегаем по квартире, выбирая, что надеть, параллельно допивая кружку кофе и нанося макияж. В такие моменты особенно сильно хочется научиться вставать заранее, проводить утро спокойно и не испытывать стресс каждый раз, как только мы открываем глаза. Помочь в этом могут полезные утренние привычки, которые сделают самую главную часть дня намного приятнее.

Просыпайтесь с первым будильником

Все мы помним страшные будильники из детства или старых фильмов: с пронзительным звоном, который потом, кажется, стоял в ушах весь оставшийся день. Благодаря смартфонам, сегодня можно просыпаться от пения птиц или морского ветра — стоит лишь установить соответствующую мелодию на будильник. Заведите его на 10 минут раньше, чем вам надо проснуться, и не откладывайте его все дальше и дальше: лишние несколько минут точно не дадут вам выспаться, но дадут возможность поваляться в кровати и настроиться на новый день.

Умывайтесь прохладной водой

Холодная вода по утрам не только бодрит, но и сужает поры и улучшает кровообращение. Благодаря этому вы будете выглядеть свежее, а ваша кожа — здоровее. Для более смелых, полезной утренней привычкой может стать контрастный душ — заряд бодрости на весь день обеспечен.

Вода с лимоном на голодный желудок

Доказано, что теплая вода с лимоном по утрам — одна из самых простых и полезных вещей, что мы можем сделать для своего организма. Один стакан восполнит потерянную за ночь жидкость и запустит важные процессы, необходимые для жизнедеятельности в течение дня.

Занимайтесь спортом по утрам

Кажется, о пользе зарядки по утрам мы слышим с самого детства, но все так и не можем привить себе эту привычку. Сейчас самое время: утренний спорт не только подарит заряд бодрости на весь день, но и поможет сжечь ненужные калории. Эксперты в один голос твердят: если вы хотите похудеть, перенесите тренировки с вечера на утро.

Записывайте все свои мысли по утрам

Психологи уверены, что дневник помогает структурировать мысли и лучше слушать себя. Поэтому возьмите за привычку каждое утро записывать свои мысли, переживания и планы. Лучше всего делайте это ручкой в красивом блокноте — утренняя медитация обеспечена.
Видео дня. На какой подушке лучше всего спится
Harper’s Bazaar: последние новости
Американка подала в суд на Брэда Питта. Он якобы пообещал на ней жениться — а затем пропал из ее жизни с $40 тысячами Американка подала в суд на Брэда Питта. Он якобы пообещал на ней жениться — а затем пропал из ее жизни с $40 тысячами Зендая в винтажном платье Versace и Алекса Чанг в Prada на премии Green Carpet Fashion Awards Зендая в винтажном платье Versace и Алекса Чанг в Prada на премии Green Carpet Fashion Awards Носим сумки необычных форм, как героини стритстайла Носим сумки необычных форм, как героини стритстайла
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят звездные красотки в реальной жизни
Как выглядят звездные красотки в реальной жизни
Почему пожилые европейки выходят замуж за африканцев
Почему пожилые европейки выходят замуж за африканцев
Стало известно, из-за чего расстались Кейт и Уильям
Стало известно, из-за чего расстались Кейт и Уильям
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
04:41
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Звёзды Любовь
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
03:24
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
Звёзды Здоровье
Какими были звезды до популярности
08:25
Какими были звезды до популярности
Звёзды
Что делать, если джинсы линяют
03:06
Что делать, если джинсы линяют
Дом и сад
Женитьбе Шуфутинского помешали
00:20
Женитьбе Шуфутинского помешали
Звёзды
У «спившейся» Овсиенко новое горе
03:14
У «спившейся» Овсиенко новое горе
Звёзды
Рудковскую обвинили в наживе на детях
02:53
Рудковскую обвинили в наживе на детях
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение