5 утренних привычек, которые сделают день лучше 

Часто по утрам мы в сумасшедшей спешке и нервах бегаем по квартире, выбирая, что надеть, параллельно допивая кружку кофе и нанося макияж. В такие моменты особенно сильно хочется научиться вставать заранее, проводить утро спокойно и не испытывать стресс каждый раз, как только мы открываем глаза. Помочь в этом могут полезные утренние привычки, которые сделают самую главную часть дня намного приятнее.

Просыпайтесь с первым будильником

Все мы помним страшные будильники из детства или старых фильмов: с пронзительным звоном, который потом, кажется, стоял в ушах весь оставшийся день. Благодаря смартфонам, сегодня можно просыпаться от пения птиц или морского ветра — стоит лишь установить соответствующую мелодию на будильник. Заведите его на 10 минут раньше, чем вам надо проснуться, и не откладывайте его все дальше и дальше: лишние несколько минут точно не дадут вам выспаться, но дадут возможность поваляться в кровати и настроиться на новый день.

Умывайтесь прохладной водой

Холодная вода по утрам не только бодрит, но и сужает поры и улучшает кровообращение. Благодаря этому вы будете выглядеть свежее, а ваша кожа — здоровее. Для более смелых, полезной утренней привычкой может стать контрастный душ — заряд бодрости на весь день обеспечен.

Вода с лимоном на голодный желудок

Доказано, что теплая вода с лимоном по утрам — одна из самых простых и полезных вещей, что мы можем сделать для своего организма. Один стакан восполнит потерянную за ночь жидкость и запустит важные процессы, необходимые для жизнедеятельности в течение дня.

Занимайтесь спортом по утрам

Кажется, о пользе зарядки по утрам мы слышим с самого детства, но все так и не можем привить себе эту привычку. Сейчас самое время: утренний спорт не только подарит заряд бодрости на весь день, но и поможет сжечь ненужные калории. Эксперты в один голос твердят: если вы хотите похудеть, перенесите тренировки с вечера на утро.

Записывайте все свои мысли по утрам

Психологи уверены, что дневник помогает структурировать мысли и лучше слушать себя. Поэтому возьмите за привычку каждое утро записывать свои мысли, переживания и планы. Лучше всего делайте это ручкой в красивом блокноте — утренняя медитация обеспечена.