Один из самых распространенных вопросов к сексологу заключается в качестве полового акта. До сих пор большинство людей совершают грубую ошибку в самом начале близости, не уделяя этапу прелюдии достаточно времени. "Рамблер" выяснил, сколько должна длиться хорошая прелюдия.

Если женщина не получает удовольствия во время секса, влагалище кажется сухим, а прийти к оргазму довольно трудно, прелюдия может стать одной из причин неудовлетворенности. Этой информацией в своем блоге поделилась психолог-сексолог Елена Третьякова

Дело в том, что прелюдия необходима для того, чтобы подготовить тело человека к соитию, разогреть его и настроить мозг на получение удовольствия. В начале отношений процесс возбуждения происходит стремительно за счет гормонального всплеска, стресса и ощущения новизны. В длительных отношениях для прелюдии необходимо время.

По словам психолога, качественная прелюдия происходит в течение 15-20 минут. За это время женщина успевает достаточно возбудиться и расслабиться, чтобы получить оргазм. На этапе прелюдии выделяется смазка, которая позволяет совершить проникновение без травм и неприятных ощущений, к половым губам притекает кровь, матка и влагалище немного меняют размер, сердечный ритм учащается, а женщина начинает быстрее дышать.

Далее партнерша выходит на стадию плато, так называется стадия непосредственно перед оргазмом. Главное отличие мужчин и женщин заключается в том, что переход партнера из стадии возбуждения в стадию плато составляет от двух секунд до двух минут. Женщине же требуется от двух до двадцати минут в среднем.

Так что если вы хотите улучшить качество полового акта, достаточно смещать время проникновения на 20 минут, позволяя телу партнерши подготовиться к соитию.