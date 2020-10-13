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4 главные причины, почему старое нужно выбрасывать 

Kdpconsulting.ru 37 минут назад
4 главные причины, почему старое нужно выбрасывать
Фото: Карельские вести
Захламлять жизнь не сложно. Но что произойдет, если выбросить весь ненужный мусор? Помните, что у вас есть как минимум 4 причины, зачем это нужно сделать. И желательно как можно скорее!
1. Для начала следует вспомнить такое модное на сегодняшний день понятие, как «Изобилие». Оно означает то, что у Вселенной (или, другими словами, у Бога) припасено неисчислимое множество благ для вас. Но чтобы получить это новое, нужно в первую очередь избавиться от старого. Иначе как же посылать вам блага, если в вашей жизни для них просто нет места? Если занято, значит занято, ничего с этим Вселенная без вашего желания не поделает! На эту тему есть замечательная китайская мудрость: «Старое не уйдет, новое не придет».
2. Согласно фен-шуй, существует некая энергия или сила Ци, которая наполняет собой нашу Вселенную и, соответственно, нашу жизнь. Так вот всякий хлам, мусор и ненужные вещи препятствуют свободному течению этой живительной энергии. А если жизненная сила застоялась, то можно забыть о таких вещах, как позитивные изменения или новые вещи и впечатления. Если топлива нет, то машина не поедет!
3. Третья причина связана с достаточно распространенной технологией НЛП. Оказывается, что когда человек надевает или использует старую вещь (например, брызгается духами, которые уже давно не открывались), он буквально возвращается в свое прошлое. В НЛП это называется эмоциональным «Якорем». Это меткое название скрывает за собой следующую философию: со всеми старыми вещами связаны определенные воспоминания и при взаимодействии с якорем они всплывают на поверхность нашего сознания. Пробуждение старых эмоций влечет за собой появление старых мыслей. А это уже не шутки, потому что от мыслей зависит течение нашей жизни, от них зависит все!
4. Почему наш дом полон всяким старьем? В большинстве случаев потому, что в голове крутятся мысли вроде: «А вдруг я выкину эту вещь, и у меня не будет денег, чтобы купить новую. Тогда я останусь ни с чем». Когда человек так думает, он настраивается на частоту бедности. И, по закону притяжения, он будет притягивать в свою жизнь только недостаток денег и все, что с ним связано. Если же нам удается без лишних беспокойств выбросить ненужное и старое, думая, что купим вещь гораздо лучше (или Вселенная подарит гораздо лучше), мы настраиваемся на частоту богатства. В этом случае закон притяжения сработает точно так же: с чем резонируешь, то и получаешь!
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