9 признаков, что вам пора сменить работу

Если вас не покидает мысль, что работа не приносит удовольствия и никакая сумма денег не может помочь вам избавиться от неприятного ощущения, тогда вам стоит задуматься, действительно ли нужно тратить время на то, что вам не нравится. Какие еще признаки красноречиво указывают на то, что вам пора подумать о смене сферы деятельности – на сайте Passion.ru.

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Вы впадаете в депрессию каждый раз, как думаете о работе

Если вас трясет от одной только мысли о работе, если вы просыпаетесь по утрам и понимаете, что не хотите ехать в офис, то вам определенно стоит задуматься о поиске чего-то более подходящего. В противном случае, вы можете впасть в апатию, стать раздражительной, заработать невроз и профессиональное выгорание. Не стоит доводить до крайностей и находиться там, где вам не комфортно.

У вас постоянный день сурка

Если каждый день у вас похож на предыдущий и никакие события не способны раскрасить ваши серые будни, то пора с этим что-то делать. Попробуйте подумать о том, что вас может вдохновить на новые подвиги и чем вы можете быть полезны окружающим, и двигайтесь в этом направлении. Возможно, вы поймете, что ваше хобби приносит вам больше удовольствия, чем основная работа, так почему бы не превратить его в полноценный источник дохода? Продумайте стратегию развития и действуйте в этом направлении. Если развитие стартапа вас пока не интересует, тогда просто изучите рынок и найдите наиболее подходящий и перспективный вариант, который поможет вам в полной мере раскрыть свои профессиональные способности.

Вы терпеть не можете то, чем занимаетесь

Еще один звонок, который должен вас насторожить – отсутствие уверенности в том, что ваша деятельность вообще кому-нибудь нужна. Если вам в тягость то, чем вы занимаетесь, если вы терпеть не можете саму компанию, руководство и коллектив, то разумнее будет поискать что-то более подходящее, чем обесценивать свой труд, портить отношения с окружающими и терпеть неудобства. К тому же, возможно, вы просто переросли свою должность и пришло время двигаться дальше, а не сидеть со скучающим видом на одном месте, периодически думая о том, как же вас все раздражает.

Вас не радует размер оплаты

Даже несмотря на то, что ваша зарплата оценивается чуть выше по рынку, вы все равно неохотно заставляете себя каждое утро браться за работу и периодически думаете о том, а что было бы, если бы вы «внезапно уволились», «переехали», «взяли внеочередной отпуск» или «вовсе ушли в свободное плавание», то это тоже свидетельствует о потере интереса к работе и сигналом к тому, что пора что-то изменить в своей жизни. Не бойтесь пробовать что-то новое, ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет, да и удача улыбается лишь смелым.

Вы находите сотню причин заняться чем-угодно, только не работой

Если вы все время находите «более важные» дела, чем ваши профессиональные обязанности, то это тоже красноречиво говорит о том, что вы утратили интерес к данной работе и пора задуматься о том, чтобы сменить сферу деятельности. А заодно и компанию, если там, где вы сейчас трудитесь, не найдется для вас ничего более подходящего (и вдохновляющего).

Нежелание работать негативно сказывается на вашем самочувствии

Если организм всячески намекает вам о том, что пора бы подумать о себе, а не об очередных дедлайнах, бюджетах и переговорах, то вам стоится к нему прислушаться и подумать, действительно ли ваша работа стоит таких мучений?

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Ведь, согласитесь, никакой стресс, бессонница, лишний вес, раздражительность, злоупотребление крепкими напитками и отсутствие личной жизни не удержат вас на высокооплачиваемой, но нелюбимой работе. В конце концов вы просто предпочтете получать немного меньше, но иметь свободное время и отменное здоровье.

Вы не видите никаких перспектив на данной работе

Если вы уже давно переросли свою должность и чувствуете достаточно сил для чего-то более выдающегося, то вам стоит обсудить с руководством возможный формат сотрудничества. В случае, если начальство не пойдет вам на встречу, у вас будут развязаны руки в поиске чего-то более перспективного. В любом случае ориентируйтесь на собственные ощущения и потребности, и в случае достижения определенного потолка в компании, не бойтесь смотреть по сторонам и выбрать тот вариант, где сможете в полной мере применить свои таланты и профессиональные способности.

В вашем коллективе царят скандалы, интриги и нездоровая конкуренция

Психологи рекомендуют не тратить время (силы и нервы) на те компании, сотрудники которых погрязли в интригах и борьбе за лидерство. В противном случае ваша энергия будет уходить на токсичных коллег и бесконечные оправдания, что вы тут ни при чем. Не думайте, что вам удастся спокойно отсидеться в углу –, остальные работники постоянно будут пытаться перетянуть вас на свою сторону, а в случае отказа поспешат подставить перед начальством и в конечном итоге просто выживут. Подумайте, действительно ли вы готовы работать в такой обстановке? И если ответ отрицательный, то поищите более интересный вариант, где царит командный дух и поддержка.

Вы не чувствуете уверенность в завтрашнем дне