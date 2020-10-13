Как правильно отказывать, если просят в долг 

Вы наверняка часто сталкивались с ситуацией, когда человек просил у вас в долг, но вы не хотели давать ему денег. У этой ситуации есть две медали: вы можете отказать и обидеть человека, а можете дать ему деньги и остаться совсем без них. "Рамблер" рассказывает, как правильно отказать человеку, если вы не хотите давать ему в долг.

Пожалуйтесь на финансы

Самым действенным способом отказать является то, что у вас у самого нет денег. Однако в случае с долгом недостаточно просто сказать "у меня нет денег", нужно как-то обосновать. Можно оповестить человека о том, что вы платите кредит или ипотеку, а можно сослаться на то, что тоже ищете кого-то, у кого можно взять в долг.

Расскажите о своем горьком опыте

Еще одним вариантом отказа может быть жалоба на то, что вас уже подводили, когда вы занимали деньги. Расскажите или выдумайте историю о том, как до сих пор ищете знакомого, который однажды занял у вас крупную сумму денег и не вернул. Даже, если это обоснование не подействует, другому человеку не захочется разговаривать с тем, кто жалуется на жизнь.

Переложите ответственность

Сошлитесь на семейный бюджет и на то, что для долга нужно спрашивать разрешения у супруги или супруга. Переложите ответственность на другого члена семьи. Если человек попросил денег в долг у вас, значит с вами он общается ближе, чем со второй половинкой и она сможет ему отказать без последствий для общения.

Предложите другую сумму

Если вы действительно не можете и не готовы отдавать деньги человеку, предложите ему ту сумму, которую вам не жалко. Так вы оставите при себе деньги и не будете портить отношения с тем человеком, который попросил у вас денег.