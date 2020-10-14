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7 вещей, которые никогда не делают умные люди 

Deita.ru 6 часов назад
7 вещей, которые никогда не делают умные люди
Фото: Deita.ru
Во всех ситуациях разные люди ведут себя по-разному. Есть некоторые модели поведения, которых нужно избегать, чтобы быть счастливыми и продуктивными.

Всегда помните, но не допускайте

Отпускайте свои обиды и двигайтесь дальше. Прощайте и делайте выводы, предпринимайте меры по предотвращению подобных ситуаций. Не зависайте в негативе и не вынашивайте его. Помните, что это чужие ошибки, а не ваши.

Живите настоящим

Не цепляйтесь за старые ошибки, они мешают вам наслаждаться настоящим. Чтобы видеть будущее, нужно жить здесь и сейчас и не жить прошлым.
Научитесь проигрывать и двигаться дальше.

Вы — это ваши мысли

То, о чем вы думаете, влияет на ваше эмоциональное состояние. Умные люди думают не о проблемах, а о способах решения этих проблем. Старайтесь не фокусироваться на проблемах и не доводить себя до стрессового состояния.

Не соглашайтесь на то, чего не хотите

Сложнее всего сказать «нет». Этому нужно научиться. Этот мощный инструмент поможет вам не брать на себя ненужные обязательства.

Не держите зла

Негативные эмоции держат вас в состоянии стресса. Учитесь избегать таких процессов. Тайные обиды вредят нам, загоняют в пассивное состояние и отражаются на здоровье и всех остальных жизненных аспектах.

Не позволяте влиять на ваше настроение

Ваша радость принадлежит только вам, как и ваше эмоциональное состояние. Никто не должен влиять на ваше мнение о себе. Радуйтесь своим успехам и не позволяйте никому влиять на ваше настроение.

Берегите себя

Понимайте свои эмоции и учитесь контролировать их. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и решать споры вербально. Оценивайте ситуацию и помните, что всегда нужно уметь вовремя остановиться.
Окажите себе первую помощь и начните пользоваться этими рекомендациями уже сегодня. Умные люди владеют собой, умеют сохранять спокойствие и действуют, принимая взвешенные решения.
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