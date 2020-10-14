Что такое «стокгольмский синдром» 

Ролик рассказывает о стокгольмском синдроме, который присутствует у многих жертв насилия. Синдром описали психологи в 1973 году, когда в столице Швеции произошёл захват заложников. Люди, оказавшиеся в руках террористов, со временем начали испытывать симпатию к бандитам и даже защищали их. Часто подобное происходит в обычных семьях, когда супруги терпят насилие от вторых половин, но не только не обвиняют их, а продолжают покрывать и оправдывать.