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Сексолог раскрыла три главных признака измены

Мира Маркина
1 час назад
Клинический психолог, сексолог Елена Перелыгина раскрыла три главных признака неверности в отношениях. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".
Перелыгина выступила на пресс-конференции медиацентра "Патриот" на тему "Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата". По словам специалиста, одному из партнеров следует насторожиться, если у другого появились новые привычки. Еще одним признаком возможной измены сексолог считает внезапный интерес к собственной внешности и желание сменить гардероб:
"Женщины, конечно же, ходят к косметологу. Покупают обновки себе — нижнее белье, туфельки новые, духи. То есть подозрительно, если женщина раньше за собой так не следила — и вдруг начала".
О неверности также, по мнению эксперта, могут свидетельствовать повышенное либидо, гиперактивность и блеск в глазах.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россияне назвали три главные причины своих измен.
Психология,Видео,
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