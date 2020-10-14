Сексолог раскрыла три главных признака измены

Клинический психолог, сексолог Елена Перелыгина раскрыла три главных признака неверности в отношениях. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

Перелыгина выступила на пресс-конференции медиацентра "Патриот" на тему "Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата". По словам специалиста, одному из партнеров следует насторожиться, если у другого появились новые привычки. Еще одним признаком возможной измены сексолог считает внезапный интерес к собственной внешности и желание сменить гардероб:

"Женщины, конечно же, ходят к косметологу. Покупают обновки себе — нижнее белье, туфельки новые, духи. То есть подозрительно, если женщина раньше за собой так не следила — и вдруг начала".