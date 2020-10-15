9 качеств, которые отпугивают от вас окружающих

Вы задумывались о том, почему, например, одни люди практически с первых же минут знакомства располагают к себе и вызывают желание что-то для них сделать, а другие лишь отталкивают? Психологи утверждают, что все дело в восприятии и умении себя подать. Основные качества, из-за которых окружающие вас сторонятся — в материале Passion.ru.

Неопрятный внешний вид

Наверняка вы и сами с большой неохотой подпустили бы к себе человека, чей внешний вид далек от совершенства. И дело тут вовсе не в модных нарядах или роскошных аксессуарах — одежда должна быть опрятная и соответствовать случаю. Поэтому проверьте свой гардероб, действительно ли он находится в надлежащем виде или вам стоит что-то обновить (или поправить), чтобы не отпугивать своим внешним видом приличных людей.

И постарайтесь выбирать такие варианты, которые соответствуют вашему внутреннему мировоззрению, образу жизни, профессиональной деятельности и так далее (чтобы не смотреться нелепо в платье не по возрасту или костюме сложной конструкции, больше напоминающем сценический образ, а не повседневный наряд).

Хронический недосып и стресс

Согласитесь, что хронический недосып и раздражительность вряд ли помогут стать вам душой компании и добиться желаемого от окружающих.

В таком состоянии обычно хочется закрыться дома, а не искрить шутками и цитировать классиков.

Чтобы не стать той самой букой, которую приличные люди стремятся обходить стороной, попробуйте изменить свой график таким образом, чтобы полноценно высыпаться и избавьтесь от раздражающих факторов, из-за которых испытываете постоянный стресс. Как только вы прислушаетесь к своему организму, избавитесь от апатии и начнете соблюдать режим, так сразу же у вас наладятся и отношения с другими людьми.

Излишняя стеснительность

Мы не имеем ввиду скромность и сдержанность, а говорим о стеснительности или даже угрюмости. Если человек закрыт от всех и сам не спешит наладить общение, то, скорее всего, остальные тоже перестанут проявлять инициативу и предпочтут держаться от него подальше. Попробуйте побороть свою стеснительность и дайте возможность другим людям познакомиться с вами поближе. Ведь, возможно, вы окажетесь именно тем самым человеком, которого кто-то искал всю жизнь. Не упускайте возможности и станьте чуть более открытой и дружелюбной.

Отсутствие манер

Грубый человек, выражающийся как сапожник и ведущий себя соответствующим образом, тоже вряд ли сможет расположить к себе окружающих и тем более добиться от них чего-либо. Если вы хотите, чтобы с вами общались, вас уважали и считались с вашим мнением, то постарайтесь вести себя прилично и не заставлять окружающих краснеть от вашей невоспитанности и неумении держать себя в приличном обществе.

Навязчивость и неуважение личных границ

Беспардонные личности, влезающие в чужую жизнь и нарушающие чужие границы, тоже грозят стать нежеланными персонами из-за своего неподобающего поведения. Не забывайте о том, что есть определенные нормы и правила, которые лучше не нарушать, если вы не хотите остаться в гордом одиночестве (поверьте, что чем более навязчивыми вы будете, тем менее охотно с вами будут общаться). Поэтому попробуйте усмирить свое любопытство и не задавать неудобные вопросы собеседнику, тем более, если вы с ним только что познакомились.

К неприличным вопросам, например, эксперты относят размер дохода, религиозные и политические взгляды, а также сексуальные предпочтения (и другие моменты личной жизни).

Если вы общаетесь с человеком достаточно долго, то он может рассказать вам что-то из личного, но не стоит ждать такой откровенности от того, кого вы знаете лишь несколько минут.

Вам также не стоит быть чересчур открытыми и смущать малознакомого человека пикантными откровениями (поверьте, что не всем интересно знать, сколько любовников у вас было, какой размер премии вам выписали, сколько денег лежит у вас на счету или какую политическую партию вы поддерживаете. Будьте сдержаннее и желающих поддерживать с вами отношения только прибавится.

Странное чувство юмора

Понятно, что у каждого человека свое восприятие тех или иных моментов и, соответственно, свое понимание того, что смешно или не очень. Ведь зачастую то, что кажется забавным одним, воспринимается, как нечто вульгарное (или безумное) другими и наоборот. Поэтому, если окружающие не смеются над вашими шутками и сбегают под любым предлогом, то это повод задуматься — действительно ли у вас хорошее чувство юмора и не перебарщиваете ли вы с иронией и сарказмом?

Заносчивость и уверенность, что «вам все должны»

Демонстрирование превосходства и общение через призму, что вам все должны, тоже вряд ли сделает вас всеобщим любимчиком. Даже если вам есть, чем гордиться, и вы явно преуспели в чем-то больше, чем все остальные, не стоит этим кичиться и уж тем более общаться с окружающими таким тоном, словно вы до них снизошли и вообще, понапрасну тратите свое время. Если вы ведете себя именно так, то не удивляйтесь, что у вас практически нет друзей или даже тех, к кому можно обратиться за поддержкой. Пересмотрите свое поведение и тогда все непременно наладится.

Стремление всех обвести вокруг пальца

Патологические вруны и те, кто ищут выгоду везде, где только можно, тоже вряд ли будут желанными собеседниками. Если вам ничего не стоит обмануть не только малознакомых людей, но также родных и друзей, то не удивляйтесь, что постепенно они исключат вас из круга общения и из своей жизни. Попробуйте вести себя так, как хотели бы, чтобы поступали с вами, и тогда все встанет на свои места (и люди станут намного охотнее с вами общаться).

Неконтролируемая агрессия

Согласитесь, что общаться с человеком, который не умеет контролировать свои эмоции и постоянно норовит выместить злость на том, кто оказался в поле досягаемости, — то еще удовольствие. Вряд ли какому-то разумному человеку захочется испытывать судьбу и добровольно становиться мишенью агрессора.

Группа китайских и американских ученых провела исследование, в результате которого выявила, что добрая половина людей откажется от общения со злой личностью, которая будет вести себя неадекватно и непредсказуемо.

И даже если человек на первых минутах знакомства не сделал им ничего плохого, но при этом выглядит хмуро и недоброжелательно, с ним тоже предпочтут закончить общение как можно скорее. Поэтому, если вы замечаете, что люди неохотно идут с вами на контакт, то, возможно, вы производите впечатление недружелюбного и злого человека, от которого лучше держаться подальше. Попробуйте контролировать свои эмоции и держите себя в руках, чтобы ненароком не сорваться на окружающих.