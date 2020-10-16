6 признаков женщины-стервы

В бизнесе стервы — сильные лидеры, а дома — уютные хозяйки, замечательные мамы и жены!

Быть стервой — это вовсе не плохо. Девушки с таким характером отличаются уверенностью в себе, смелостью и блестящим умом — соответственно, перед ними открыты все двери. Такие женщины — это воплощение дикой кошки в человеческом обличье, в которой каждый жест говорит о независимости и внутренней силе. С другой стороны, это нежная пушистая кошечка, которая будет мурлыкать, свернувшись на коленях, и покажет коготки только в самом крайнем случае.

Владимир Чинивизов, @vladimir_sancti

Beauty-психолог, г. Краснодар

Никакого дешевого пергидроля

Стервы предпочитают прямые волосы. Никаких кучеряшек, хвостов… Максимум голливудские локоны или легкая волна. Цвет волос — отдельная песня. Никакого дешевого пергидроля, только самые модные оттенки блонд. Черные волосы глянцево сияют и выглядят в высшей степени ухоженно. То же самое относится и к русым, и к каштановым оттенкам. Вообще, у нее в фаворе оттенки самые актуальные и благородные. Отросших корней нет и в помине. Прическа стервы идеальна, даже когда она идет выносить мусор.

Ни шагу без макияжа

Какую бы форму бровей или прическу не выбрала стерва, она всегда будет безупречно накрашена и уложена. Стерва не выходит на улицу без макияжа. Макияж должен лежать ровным и незаметным слоем. Она никогда не допустит, чтобы тени скатались в уголках век, а помада потрескалась на губах.

Кстати, о цвете помады. Ошибочно предполагать, что стервы предпочитают только алые цвета — нет. Но стерва точно никогда не накрасится розовым или бледно-розовым цветом — это признак легкомысленности. Макияж стервы может быть любым: нюд, смоки, голливудские стрелки — главное, он должен быть идеальным и сочетаться с образом в целом.

Табу на стразы

У этих женщин маникюр и педикюр всегда на месте и всегда свежий! Никакой небрежности. Главное условие: идеальное состояние ногтей. И да, стерва никогда не будет делать маникюр вычурным или вызывающим, скорее, она предпочтет стильный и одного цвета. Еще стервам нравится естественная, немного заостренная форма ногтей — в этом есть что-то от хищницы. Кстати, никаких наращенных ноготков — это не по-стервозному.

Без легкомысленности и безвкусицы

Поскольку стерва всегда хочет произвести впечатление, она выбирает сдержанные тона в одежде, потому что яркие цвета ассоциируются с молодостью и незрелостью. Как правило, в гардеробе стервы чаще преобладает одежда темных тонов, песочно-кремовые оттенки, серый и серо-голубой цвета, которые создают иллюзию дороговизны и серьезности. По той же причине стервы не носят одежду с обилием вышивки и фурнитуры — слишком легкомысленно и безвкусно.

Пластиковая бижутерия не про них

У этих девушек все аксессуары тщательно подобраны, выглядят свежо и аккуратно. Например, все косметика для макияжа дорогая, новая и хранится в красивой косметичке. Косметичка стервы — ее второе лицо. А еще все аксессуары могут быть выдержаны в едином стиле: чехол для паспорта и водительских прав, кошелек и косметичка и т. п. Что же касается украшений, это точно не пластиковая бижутерия. Только стильные, дорогие ювелирные изделия. Также стерва никогда не откажет себе в том, чтобы «выгулять» бриллианты или утонченное золотое колье.

Внимание парфюму

Поскольку стервы обладают хорошим вкусом, они особое внимание уделяют парфюму. Стерва пахнет хорошо, дорого, но ненавязчиво. И. опять же, следуя нормам этикета, стерва никогда не надушится в жару, когда температура воздуха выше 25 градусов, напоминаем: эти женщины знают о хороших манерах. Стерва никогда не выберет слишком едкий и яркий запах. Скорее всего, она предпочтет более спокойный, элегантный аромат, подчеркивающий ее образ, статус и настроение.

Многие девушки потрясающе выглядят, но при этом звание уверенной в себе женщины никогда на себя не примеряли.