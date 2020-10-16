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4 признака бедности, которые русские не умеют скрывать 

Я Покупаю 7 часов назад
Признаки бедности, которые русские не умеют скрывать
Фото: depositphotos.com
В последнее время в нашем обществе все чаще говорят про психологию бедности — систему мышления, установки которой не позволяют человеку становиться богаче или приводят к потере и без того скудных финансовых средств.
Давайте рассмотрим признаки, которые говорят о наличии того самого «вируса бедности». Может, он коснулся вас или ваших близких?

Стабильность вместо перспективы

Сама по себе стабильность редко приводит к блистательным высотам — в лучшем случае она оставит вас на среднем уровне достатка, в худшем — превратится в стагнацию.
Бедные духом люди боятся рисковать, не думают о стремительном взлете, мирятся со всеми условиями, в которых существуют. Успешные же не боятся ничего нового, находятся в постоянном поиске лучшего, так как ценят себя и свое время.

Бесконечные жалобы на жизнь

Найти оправдание своему бедственному положению извне — отличительная черта психологии бедности. Плохой начальник, коварные друзья, безответственные родители, меркантильная девушка — неуспешный человек все время ставит себя в позицию жертвы, вызывая к себе жалость и сочувствие.
Психологи называют такое мышление «реактивным» — реагирующем на окружающую среду. Богатые люди, по их мнению, обладают «проектным» мышлением, отдавая предпочтение не реакции, а действию и воздействию.

Экономия на всем

Давайте так: зря переплачивать не любит никто, даже (и в первую очередь!) богатые люди. Но различие бедных и богатых в том, что подсознательно бедный человек экономит на всем подряд, включая свои силы и собственное достоинство.
Богатые действуют по-другому: они адекватно и здраво оценивают ситуацию и выбирают экономию, только если она не затрагивает самый ценный человеческий ресурс — время.

Склад старых и поломанных вещей

Привычка копить хлам пришла от наших бабушек и дедушек во времена голода и дефицита. Когда приходилось стоять в длинной очереди, чтобы купить ребенку резиновые сапоги, сложно было потом их выбросить или кому-то отдать. То, что удалось получить с таким трудом, хотелось сохранить.
Сейчас мы живем в другое время: для того, чтобы что-то купить, нужно просто зарабатывать. Намного круче — найти любимое дело и позволить себе все, что хочется.
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