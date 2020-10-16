Как знакам зодиака выстоять вторую волну коронавируса 

Карантин стучится в двери, и как бы нам не хотелось открывать ему, придется это сделать. А как не поддаться общественной панике, не умереть со скуки и выдержать еще один карантин, расскажут знаки зодиака.

Овен

После фразы «А я вам говорила, что нас опять запрут», Овен притащит с балкона 25-килограммовый мешок макарон, из-под полы достанет черную икру, за холодильником найдет красное полусладкое и закатит маленький пир. Поэтому вторая волна коронавируса с Овном пройдет сыто, пьяно, да еще и интересно — она за лето успела найти сотни обалденных фильмов.

Телец

Как спастись от коронавируса и от скуки одним махом? Правильно, затеять ремонт или генеральную уборку. Только мы сказали, а Телец уже занятия распределила. Например, муж будет полы мыть, дочь — в холодильнике прибираться, сын — кота стирать, а она — смотреть на это все и радоваться. Как вы понимаете, домашние заревут от Тельца уже через пару дней, зато квартира сверкать будет.

Близнецы

Коронавирус опять отрежет от общества. Очень хочется развесить лапшу на уши добрых слушателей, которые не умеют посылать далеко и надолго? Придется завести друга по переписке, друга по Скайпу, друга по телефону и записаться на всевозможные онлайн-курсы. Зато после карантина можно будет слетать в Америку к новому знакомому или рассказать друзьям о генной инженерии.

Рак

Для Раков вторая волна — отличная возможность реже общаться с людьми, не упираться в подмышку кому-то в метро, начинать работать на удаленке в 12:00 утра и смотреть сериалы днями напролет. Только не стоит пугаться заросших, грязных и кричащих людей в вашем доме — все нормально, это муж и дети. Напомните им, где ванная комната и холодильник, и можно опять нажать на «плей».

Львица

Львицам вообще по жизни сложно, а тут еще эта вторая волна, когда не будет свободного рта, что прочтет тебе оду или воспоет неземную красоту в простом и жизненном: «ты норм такая». Все в масках, перчатках и печали. Львицы, чего вы мелочитесь? Идите в TikTok, скачайте Twitch или добавьтесь на YouTube. Конечно, возможность того, что вас пошлют в дальние дали — велика, но кто не рискует — тот не пьет шампанское.

Дева

Квартира Девы стерильнее операционных, вся мебель обита медицинскими масками, а из крана бежит антисептик. Нет, она не двинулась кукухой, она подготовилась — ей о второй волне Овен подсказала…или ипохондрия. Мы же советуем перестать полоскать рот спиртом, на завтрак, обед и ужин есть что-то, кроме антибиотиков, реже стирать кота — иначе он самостоятельно выпрыгнет в окно.

Весы

Пока вторая волна накрывает всех и каждого, Весы не уверены, что все это не «истерия» или не всемирный заговор. Поэтому хоть красотки и будут соблюдать все меры предосторожности, в темном-темном квартале они, бесстыжие, снимут маску и похохочут в тишину. Советуем включить критическое мышление и реже смеяться на улице во все горло — на улице на май, простыть можно.

Скорпион

У всех год високосный, да отвратительный, а у Скорпионов — самый счастливый. Это сколько всего интересного можно увидеть за окном — бабушек, дерущихся за пакет гречки, людей, носящих маски на глазах и лбах, соседей, советующих лечиться заряженной водой. А по новостям-то сколько всего интересного — закачаешься. Еще можно в офис не ходить — сладкий сон, а не жизнь. Скорпионы, вспомните о том, как вы вызывали скорую и бегали по больницам, когда на вас кот чихнул. Будьте толерантнее.

Стрелец

Вторая волна — не повод отказываться от веселья. Стрельцы обязательно будут устраивать подпольные вечеринки и тайные дискотеки, где водку нужно будет запивать антисептиком, а текилу заедать медицинской маской. Звучит, конечно, весело, но на самом деле — опасно. Лично мы советуем хотя бы на месяц отказаться от гулянок и удариться в спорт или хобби.

Козерог

Козероги и в прошлый раз не сильно горевали — тратить время на дорогу до работы, пустые разговоры с коллегами и имитировать смех над шутками босса уже не нужно. Можно работать утром, днем, вечером, ночью — волшебство какое-то. А если заколотить двери и окна, разрядить телефон и не отвечать в мессенджерах, то отвлекать вообще никто не будет. Тем более, причина для игнора есть — коронавирусом зовется.

Водолей

Водолеи, конечно, обязательно опять запланируют на карантин вагон и маленькую тележку дел. Столько свободного времени — можно выучить китайский, научиться играть на гитаре, готовить фалафели, снять свой короткометражный фильм и завести онлайн-роман. В итоге, два месяца красотки будут спать, есть и делать вид, что работают. Водолеи, это уже даже не смешно. Либо берите себя в руки, либо планируйте реальные вещи — гладить кота и набрать пару кило.

Рыбы

Неожиданно! Рыбы не уползут в свой внутренний мир с единорогами, не уйдут в астрал, а будут изучать астрологию. Ведь кто-то запустил эту заразу. Ретроградный Меркурий может? А если во всем опять виноваты люди, то можно и черной магии обучиться, чтобы сделать больно тому самому упырю, из-за которого Рыбка сидит на диване, а не на свидании. Рыбки, не увлекайтесь, а то потом придется машину времени строить — вы ведь явно пожалеете о своих проклятиях.