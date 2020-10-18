10 фраз типичного мужчины-манипулятора

“Ну как можно было не заметить, что он такой” — можно обманываться годами, главное, в конце концов понять, кто перед вами.

Манипуляторы любят, когда рядом с ними удобный человек. И пока их все устраивает, они будут казаться милыми, обаятельными, самыми-самыми. Только что-то пойдет вопреки плану — все, маска слетает с лица. Как не напороться на такого?

Попробуйте задуматься, все ли устраивает именно вас? Часто из-за слепой любви сложно оценить реальную ситуацию и уж тем более как-то противостоять манипуляциям и упрекам.

Изучите 10 главных фраз, которые пускают в ход мужчины-манипуляторы, и настройтесь давать им отпор.

Все из-за женщин!

Странно, что все беды мужчин неизбежно сваливаются на женщин. Так развивается комплекс неполноценности: чем вы неувереннее в себе, тем проще вами управлять.

Разрешите ситуацию фразой: «Если женщины — зло, то лучше держись от них подальше».

Посмотри, что ты со мной сделала!

Еще один звоночек, что мужчина попросту безответственный. Таким нравится винить во всех бедах общество, родителей, партнера — кого угодно, но не себя. Признавать ошибки и пытаться их изменить могут только сильные духом люди.

Попробуйте эмоционально дистанцироваться от таких людей. Скажите, что вы, видимо, и правда не пара, и каждому лучше жить своей жизнью.

Ты несешь бред! Сама подумай, что говоришь!

Это прямая ссылка на то, что вас не считают авторитетом. Да еще и глупой. Разве сознательный взрослый человек будет обвинять другого в таком тоне? Вряд ли. Требуйте от него прямых объяснений, что сказано не так.

Не нужно пытаться меня изменить!

Определенно, человек, который орудует фразами в стиле «я есть я, и я не изменюсь», просто боится выйти из зоны комфорта. Таким людям сложно брать на себя ответственность за свои же поступки, принимать решения или искренне помогать другим. Такие заявления отдают юношеским максимализмом.

Попробуйте ответить в стиле «тогда поищи женщину, которая тебя пример таким». Вы не обязаны тянуть на себе человека, не готового меняться.

Все вы одинаковые!

Неприятно, когда вас обесценивают как уникальную личность. Ваши эмоции, черты характера — все приравнивается к безликому «как все». Еще хуже, когда ваши переживания списывают на «женскую стервозность».

Завершите разговор, указывая на то, что вы принимаете его мнение о себе. Но кому нужен рядом человек, которому все равно на ваши чувства?

Ради тебя я делаю все, а ты не можешь просто…

Скорее всего, так вас принуждают сделать то, что вы не хотите. Чувство долга и зависимости, которое вы должны якобы испытывать за естественные знаки внимания или нормальную помощь по дому — это не дело. Отношения не строятся на «дать-взять». Дайте ему понять, что вы сами вправе решать, что хотите делать.

Я думал, у нас любовь, а ты…

Кто-то где-то провинился и пытается заставить вас испытывать чувство стыда. Да, мы делаем ошибки, идем наперекор, но если вы хотите так и не иначе — это не повод извиняться.

Я умру, если ты уйдешь

Тяжелая артиллерия манипулятора. Он пытается внушить вам страх. Ведь если с ним правда что-то произойдет, страдать всю жизнь будете именно вы. Если его план сработает, то вы побоитесь ранить его и всю жизнь будете угождать такому человеку. Заявите ему, что пора бы научиться принимать вещи и самостоятельно справляться с эмоциями.

Я извинился, что еще?

Не все проступки можно загладить простым «извини». Иногда вы ждете практического подтверждения. Например, что такое больше не повторится. Увы, мужчинам-манипуляторам кажется, что брошенного вскользь извинения достаточно.

Если вы хотите продолжить обсуждение ситуации и удостовериться, что такого больше не произойдет или выяснить причины — говорите ему прямо.

Я думал, мы все друг другу рассказываем

Фраза с намеком на псевдо-искренность, которая сбивает с толку многих женщин. Запомните, что скорее всего так выуживают личную информацию, которую потом можно использовать против вас. Особенно если вы понимаете, что на самом деле в вашей паре нет привычки делиться сокровенным.

Создайте личные границы и заявите, что у вы ему доверяете, но есть вещи, которые хотели бы оставить при себе.