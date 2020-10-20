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10 тревожных звоночков, которые громко намекают — пора к психотерапевту 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 22 часа назад
10 звоночков, которые намекают: пора к психотерапевту
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
В нашем обществе часто путают психологов, психотерапевтов и психиатров. Но область их влияния очень разная. Психиатр работает с клиническими случаями нарушения психики, психолог — с легкими нарушениями, по большей степени личностными и межличностными. А психотерапевт — это нечто пограничное.
Психотерапевт — это в первую очередь врач, который помогает решить внутренние проблемы. Обратите внимание на свое внутреннее состояние и определите, нужна ли вам помощь психотерапевта.

Откладывание дел на потом

Прокрастинации в той или иной степени подвержены все люди. Стоит обратить внимание, если вы делаете это регулярно и ничего не можете с этим поделать, хотя и очень хотите что-то изменить. Причина прокрастинации может заключаться в отсутствии уверенности в своих силах, перфекционизме и даже детских психологических травм.

Токсичные отношения

Счастливый и гармоничные отношения — это не про вас. К вам постоянно притягиваются люди, которые не дают жить спокойно. Вы и сами этому не рады и не понимаете, за что вам все это. Причин может быть много, и чтобы проработать их и избавиться наконец от такой жизни, нужна помощь специалиста.

Затяжная депрессия

В таких случаях вы перестаете видеть радость в жизни, хотя объективно все хорошо. Вы постоянно раздражены, подавлены, испытываете упадок сил. Это тревожный звоночек, на который нельзя не обращать внимание. Срочно к специалисту, выяснять, что с вами.

Ощущение бега по кругу

Если вам кажется, что все в вашей жизни повторяется, и вы наступаете на одни и те же грабли, посетите психотерапевта. Он поможет выяснить, от чего вас защищает ваша психика, как вывести это наружу и зажить наконец полноценной жизнью.

Чувство вины

Все мы иногда чувствуем себя виноватыми. Проблемой становится мысль: «Я причина всех бед». Ваша позиция крайне неустойчивая. Вас легко убедить в своей неправоте, и вы слишком часто извиняетесь, даже если объективно ничего плохого не сделали.

Боль и физический дискомфорт

При этом врачи не находят реальных болезней. Это первый признак психосоматических проблем со здоровьем. Разобравшись, что вызывает у вас недомогание, психотерапевт поможет наконец избавить от боли и дискомфорта.

Ненависть к своей внешности

В последнее время нередко можно увидеть красивую девушку, которая называет себя уродиной и ложится под нож хирурга. Из года в год такие неуверенные личности меняют в себе что-то, нередко превращаясь в нечто, на что страшно взглянуть. Причиной этому являются глубокие психологические проблемы, которые нужно было вовремя решить с психотерапевтом.

Боязнь социальных контактов

Если от одной только мысли, что вам придется общаться с незнакомыми или даже близкими людьми, вы испытываете панику, то вам не помешало бы разобраться, что является причиной такого страха. По большей части это установки, заложенные в раннем детстве. Помочь осознать проблему и справиться с ней может специалист.

Ощущение проживания не своей жизни

Вам кажется, что вы строите отношения не с тем человеком, работаете не на той работе, живете не в той стране. Такая жизнь напоминает вам неудачную версию того, что могло бы с вами произойти. Вероятнее всего дело в особенностях вашего воспитания, рамок, в которые вас «упрятали» родители из лучших побуждений. А определить, что же все таки не так и как с этим справиться, поможет психотерапевт.

Друзья отворачиваются от вас

Если вы стали замечать, что вокруг вас остается все меньше близких людей, то это серьезный повод обратиться к психотерапевту. Возможно, у вас есть проблема, которую сами не осознаете, и в которой друзья устали принимать активное участие. Разберитесь с помощью профессионала, что с вами не так, и как это изменить.
Конечно, все мы так или иначе иногда замечаем у себя эти симптомы. Помощь психотерапевта необходима, если вы замечаете их за собой слишком часто и страдаете от них.
Интересно, а вы были когда-нибудь у психотерапевта?
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