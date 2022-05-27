Психолог на примере Собчак объяснила, можно ли увести мужчину

— Собчак говорила, что мужчину увести из семьи нельзя, а Муцениеце говорила, что можно. И та, и другая правы, просто они с разного края обсуждают эту тему. Если пара приходит в кризис, любую пару будет штормить — это нормально. Кризис можно сравнить с цунами: объявляются мародеры, забегают и берут чужое, — объяснила психолог.