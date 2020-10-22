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Бегите от него: 9 признаков, что вы связались с психопатом 

Passion.ru 1 час назад
Как понять, что в вашей семье психопат
Фото: depositphotos.com
Наверняка в вашем окружении тоже найдется человек, который выглядит вполне прилично, но иногда может выкинуть нечто такое, что заставит вас усомниться в его адекватности. Как понять, что вы связались с психопатом — в материале Passion.ru.

Выйти из сумрака

Австралийские ученые выяснили, что среди людей с нестабильной психикой очень много любителей ночного образа жизни. Им нравится темное время суток по одной простой причине: пока все остальные люди спят и по сути являются беззащитными для окружающих, психопаты чувствуют свое превосходство и возможность безнаказанно делать все, что им заблагорассудится.

Никаких сладостей

Согласно недавним исследованиям, психопаты сладостям предпочтут горькую еду и нестандартное сочетание продуктов. Они запросто могут миксовать то, что, по мнению диетологов, абсолютно не сочетается, и с наслаждением дегустируют то, на что другие даже не взглянут. По мнению ученых, большинство людей терпеть не могут привкус горечи, в то время как люди с нестабильной психикой находят в этом определенную прелесть и возможность лишний раз испытать свои нервы (и терпение) на прочность.

Селфи много не бывает

Группа американских ученых выяснила, что люди, которые регулярно делают селфи и занимаются самолюбованием, имеют склонность к психопатии, эгоизму и нарциссизму. Они стараются заменить реальную жизнь виртуальной и стремятся показать себя во всей красе. Их ничуть не смущает, что новая порция автопортретов как две капли похожа на предыдущую — почему бы не показать миру свою красоту и гениальность, если, по их мнению, действительно есть что показать.

Высокая креативность

Согласно исследованиям американских ученых, психопаты бывают весьма творческими личностями, причем уровень их креативности зачастую зашкаливает. Не зря ведь говорят, что гениальные люди безумны — многие их поступки не поддаются логике, но они сами видят в своих действиях определенный смысл и пытаются везде увидеть вдохновение. Они всеми способами стараются реализовать свой потенциал, иногда выбирая для этого неординарные или даже шокирующе методы.

Ни дня без вечеринок и розыгрышей

Как утверждают эксперты, таким личностям всегда скучно, поэтому они ищут любой повод, чтобы закатить вечеринку (или вовсе без повода выкинут нечто такое, о чем еще долго будут вспоминать в приличном обществе). Кроме того, психопатам ничего не стоит найти какую-нибудь жертву для жестокого розыгрыша и потом еще долго смаковать подробности своей, как им кажется, удачной выходки. Психологи уверяют, что таким людям зачастую не хватает адреналина и впечатлений, поэтому они придумывают себе разнообразные развлечения, чтобы испытать яркие эмоции.

Боязнь серьезных отношений

Вместо того, чтобы сконцентрироваться на построении серьезных отношений, люди с нестабильной психикой перебиваются случайными связями, боясь взять ответственность еще за кого-либо, кроме себя. Им проще провести с кем-то ночь и позабыть об этом человеке, не вникая в чужие проблемы и не думая о чужих потребностях. Такие личности, по мнению психологов, являются эгоистами, которых не интересует ничего, кроме их собственного «я».

Дружба с бывшими? Почему бы и нет!

Слишком эксцентричные личности, предлагающие своим бывшим пассиям остаться друзьями и не видящие ничего плохого в том, чтобы поддерживать с ними теплые отношения и влезать со своими советами в новые отношения своих «эксов», тоже, по мнению психологов, должны вас насторожить. Психопатам очень выгоден такой вариант развития событий, ведь таким образом они смогут использовать своих бывших в корыстных целях и получать от них все, что им нужно.

Неконтролируемые вспышки гнева

Эксперты уверяют, что подобные личности заводятся с полуоборота и зачастую не могут контролировать свои эмоции и вспышки гнева. Они не видят ничего страшного в том, чтобы сорваться на окружающих, даже если эти люди не заслужили подобного обращения. Если и вы сталкивались с чем-то подобным, то сделайте соответствующие выводы и постарайтесь оградить себя от общения с подобным человеком ради своей же безопасности.

Неумение сконцентрироваться на чем-то одном

По мнению психологов, людям с нестабильной психикой сложно сконцентрироваться на чем-то одном, они постоянно перепрыгивают с одного на другое и зачастую начинают что-то новое, так и не закончив предыдущее. Они быстро теряют интерес к чему-либо, не заботясь о том, что могут своим поведением подставить дело под удар или навредить окружающим. Если в вашем окружении есть подобная личность, то лучше держаться от нее подальше, чтобы не заплатить за свою недальновидность слишком высокую цену.
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