За годы совместной жизни нередко случается так, что мужчина начинает видеть в супруге исключительно "борщ", а женщина в муже — "кошелек". Таким образом отношения некогда любящих людей становятся потребительскими. Как понять, что вы превратились в "женщину-борщ"? Разбирался "Рамблер".

Извечное недовольство супруга

Ужин вы пересолили, квартиру, как следует, не убрали да еще и поправились на пару килограмм. Если вы регулярно слышите от супруга упреки в свой адрес вместо ласковых слов, это напрямую указывает на то, что вам, как минимум, необходим серьезный разговор.

"Ты должна"

Никто никому не принадлежит, а потому, даже самые близкие люди не могут говорить вам о том, что вы якобы "должны" делать. При этом многие мужчины не стесняются изо дня в день твердить своим возлюбленным о том, что они должны хранить семейный очаг, быть всегда готовы к исполнению супружеского долга, хорошо готовить, воспитывать детей и, конечно, безукоризненно выглядеть. При этом, предъявляя претензии, сам мужчина не думает о том, что "должен" он.

Ты — мне, я — тебе

Любящие супруги умеют договариваться друг с другом и идут на определенные жертвы, если это необходимо. В то время как в потребительских отношениях каждый ищет лишь собственную выгоду и не готов уступать другому, если никакой личной пользы это не принесет. "Я куплю шубу, если ты похудеешь", "Мы поедем к твоим родителям, если ты будешь забирать детей из садика", "Я приготовлю ужин, если ты уберешься в квартире", — вот лишь несколько примеров.