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Как распознать неадекватную ревность 

Мира Маркина 4 часа назад
Чувство ревности присуще многим людям. Но пока одним удается усмирять его и проявлять доверие к партнеру, другие превращаются в рабов собственных эмоций и начинают вымещать на возлюбленном всю свою злость. "Рамблер" выяснил, какие признаки говорят о том, что ревность вашего спутника неадекватна.

Он начинает запрещать

Общаться с приятелями мужского пола, надевать мини-юбку, идти на корпоратив и даже встречаться с подругами в ресторане. Ревнивец старается максимально ограничить свободу партнера, чтобы быть на 100% уверенным: его женщина в его власти и ни за что не уйдет к другому. Вот только парадокс заключается в том, что в таких отношениях уходить от мужчины нужно как можно скорее.

Он проявляет ревность без повода

Один лишь взгляд постороннего мужчины на улице может стать для ревнивца поводом закатить скандал. Он регулярно подозревает вас в неверности, даже если вы пошли у него на поводу и оборвали общение со всеми представителями мужского пола кроме него. Все это говорит о неуверенности вашего партнера. Но не уверен он в вас он лишь потому, что не уверен в себе.

Он ограничивает вашу жизнь

До встречи с ним у вас было множество увлечений и интересных знакомств. Но спустя несколько месяцев романа вы забросили и друзей, и хобби, чтобы проводить больше времени с возлюбленным, ведь ему никогда не хватает внимания. Однако правда в том, что с помощью подобных манипуляций человек намерен привязать вас к себе. А еще сделать так, чтоб вы боялись порвать с ним. Ведь после расставания у вас ничего не останется.
Женский форум
Психология , Видео
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