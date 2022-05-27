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1 час назад

Психолог предупредила о «коварстве» пятницы

Medical Note

Тяжелым днем принято считать понедельник, знаменующий начало рабочей недели. А вот в пятницу можно расслабиться.

Психолог предупредила о «коварстве» пятницы
Фото: Medical NoteMedical Note

Хотя этот день не менее «коварен», рассказала радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

Эксперт отметила, в последний рабочий день перед выходными на человека начинает давить груз накопившейся усталости. Хоть он может этого и не ощущать.

По словам психолога, в кривой работоспособности есть такой этап, как «последний прорыв». Человек, чей рабочий день или неделя подходят к концу, начинает лучше работать в ожидании выходных и отдыха.

Помимо усталости, к пятнице накапливаются и недоделанные дела. Попытки успеть выполнить их в последний момент могут со временем обернуться серьезными проблемами, предупредила Ирина Блинникова.

Людям, которые откладывают все на потом, считают, что успеют все сделать. Иногда у них это получается. При этом растрачивается избыточное количество ресурсов, человек находится в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности.

«Платить приходится своим здоровьем и физическим, и психическим. Необходимо уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче», — подчеркнула специалист.

Психология,МГУ,
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