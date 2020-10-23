Что делать, если хочется бросить все и сбежать 

Случаются моменты, когда мы чувствуем огромную усталость. И многие решают это при помощи поездки за город или в другую страну. Однако в некоторых случаях желание уехать и бросить все может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

Если поездка в отпуск на вызывает у вас должного интереса, вы чувствуете себя одиноко и огораживаетесь от знакомых или вам кажется, будто вернуться к жизни можно только при помощи кардинальных перемен, возможно, это первые звоночки к психологическим расстройствам.

Зачастую сбежать мы хотим от трудностей или от собственного страха перед будущим. Кажется, будто в другом месте жизнь начнется с чистого листа, однако это обман. Желание "бросить все" может символизировать о подсознательнном отказе брать на себя ответственность или отрицании текущих проблем.

В этом случае вы можете сперва поддаться своему желанию и сменить обстановку, но изменить отношение с "бегства" на "отдых". Причем сделать этот отдых необходимо максимально продуктивным: не использовать телефон, сократить источники стресса, изучать новое и проводить время наедине с собой.

Возможно, в спокойной атмосфере вы сможете понять, что именно вызывает у вас негативные эмоции: строгий начальник или отношения, которые изжили себя. Тогда по приезде вы сможете решить свои проблемы.

Если даже после полноценного отдыха вы чувствуете внутреннюю тревогу, то лучше проконсультироваться с врачом. Возможно, сильный стресс повлиял на состояние нервной системы или тревожность вызвала определенное расстройство психики.

Неуемное желание сбежать говорит об отсутствии гармонии. Поддавшивсь этому импульсу, люди часто пускаются "во все тяжкие", теряют работу и близких и приобретают зависимости. Поэтому обратиться к неврологу или психотерапевту может быть очень полезно.