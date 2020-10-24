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Беременность

Как понять, что ваш муж проявляет скрытое насилие 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Как понять, что ваш муж проявляет скрытое насилие
Фото: depositphotos.com
Иногда партнер может не применять физическую силу, но, так или иначе, оскорблять вас на постоянной основе. «Рамблер» расскажет о признаках того, что ваш муж проявляет скрытое насилие.

Общение с друзьями ушло на второй план

Партнер требует, чтобы вы уделяли внимание только ему, а перед друзьями приходится оправдываться, и говорить, что у вас просто нет времени на встречи. В итоге, вместо того, чтобы развлечься в выходные со своим мужем, вы проводите время в бесконечных ссорах.

Избегание любых конфликтов

Вы делаете все, чтобы не расстроить партнера. Вместо того, чтобы высказать свою точку зрения и разобраться в ситуации, предпочитаете помалкивать, держать свое мнение при себе и всячески оправдывать его плохое обращение с вами.

Потребности партнера на первом месте

Вы считаете, что должны ставить потребности партнера на первое место, а свои увлечения и желания отодвигать на второй план. Чаще всего это происходит из-за того, что в детстве партнеру приходилось заботиться о своих родителях, а теперь он требует, чтобы о нем заботились вы.

Занятие любовью против воли

Не хотите, но занимаетесь любовью только для того, чтобы не идти на конфликт. Иногда женщины доставляют удовольствие своему партнеру просто потому, что боятся его потерять.
Бывает, что люди могут ради любимого человека делать то, чего им не хочется. Но когда эти поступки входят в привычку, это плохой знак. Настоящая любовь строится на равноправных отношениях партнеров друг к другу.
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Психология
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