Самые невезучие знаки зодиака 

Пришло время раскрыть карты и показать, на чью голову раз за разом падают кирпичи, голуби оставляют свои «метки», а под ноги то и дело подкладываются грабли, лед и канализационные люки. И нет, в любви им тоже не везет

Рак

Рак бы поспорила с любимым доводом подстрекателей: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Рак шампанское еще как пьет, а вот кидаться в эти ваши авантюры — вы себе другого дурака ищите. Красотка, знаете ли, себе хитиновый панцирь не для этого отращивала. И как бы Вселенная не хотела нашпиговать пресноводную счастьем под самое не хочу, она умело уворачивается от принца с его белым конем, от престижной работы и прочего добра. А раз ей космические плюшки не нужны, звезды подкидывают побольше проблем — вдруг наша красотка мазохистка на всю головы. В какой-то степени — да.

Козерог

Каким-то невероятным способом Козероги притягивают к себе всех негодяев мира, которые с радостью вытягивают ножки с их шеи. И этого недостаточно — еще на красотку раз за разом нападает стресс, депрессия, безденежье, интриги, стаи детей бывших одноклассниц и прочие проблемы. А еще кот смотрит так, будто точно хочет переписать на себя ее квартиру. И дело тут не в том, что Козерог — самый нелюбимый ребенок гороскопа, просто она — самая трудолюбивая, самостоятельная, добрая и отзывчивая, а смешивать все эти качества ни в коем случае нельзя.

Дева

Казалось бы: тут все просто — Дева раздражает и критикует даже само мироздание, поэтому оно платит ей совершенно неволшебными пенделями. Но нет, все куда сложнее. Эта красотка стремится стать идеальной, той самой дочкой маминой подруги, женщиной, о которой будут рассказывать на уроках истории и с которой будут писать картины местные талантливые алкоголики. Поэтому она с радостью из кожи вон лезет: готовит опьяняющий борщ, качает попу, убирается лучше Мистера Пропера, использует феминитивы и раз за разом получает звание лучшего работника месяца. Но проблем от этого только больше: от борщей уже тошнит даже тараканов, попа не помещается в кресло, стерильность губит иммунитет, от феминитивов ломит язык, а от работы — мозг.

Телец

Телец — тот самый старший ребенок, который в гороскопе отвечает за себя, за младших и еще за соседских спиногрызов. Как мы помним, Овен совсем отбит, так что вся надежда на Тельца. Поэтому если даже красотка будет везти себя, как пай-девочка, зарабатывать миллионы и раздавать их бедным, выращивать настоящих ангелков и спасать маленьких котят — для Вселенной этого будет недостаточно. В угол! Такая судьба, Тельцы, смиритесь.

Рыбы

Повторяет глупые поступки по пять раз, чтобы убедиться, что так точно было нельзя. А вдруг это был первый или второй блин? И поэтому грабли, проблемы и расставание по смскам в очередной раз бьют Рыбку по лбу. И, конечно же, все это заставляет Рыбку уйти в астрал залечивать душевные раны. И еще один корешок зла — самокопание. Красотки внутри себя уже шурф вырыли, а легче им, конечно же, не стало.