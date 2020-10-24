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Эксперт перечислила шесть признаков психологической усталости женщины 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Эксперт назвала 6 признаков психологической усталости
Фото: Lenta.ru
На психологическую усталость женщины может указывать целый ряд признаков, среди которых чрезмерная и беспричинная плаксивость, а также отсутствие каких-либо желаний, рассказала в беседе с Пятым каналом семейный консультант и психолог Екатерина Есичева.
По ее словам, психологически уставшие женщины просыпаются с чувством раздражения и ничто не может поднять им настроение. Вместо бодрости они ощущают сильную усталость, как будто работали всю ночь.
«Такая женщина не может долго уснуть, будет гонять в голове мысли. Либо уснет, но сон будет прерываться, хотя ей никто не мешает», — отметила Есичева, добавив, что психологически уставшим людям часто ничего не хочется и они порой затрудняются назвать нечто, что могло бы их порадовать.
Индикаторами психологического истощения и выгорания, помимо прочего, являются чрезмерная и беспричинная плаксивость, ограничение контактов с внешним миром, а также некоторые физиологические расстройства, такие как нарушение аппетита, приступы тошноты и головокружение.
Ранее эксперт в области пищевого поведения, биологических ритмов и здоровья человека Мария Краснова перечислила продукты, которые помогут бороться с осенней хандрой. Специалист отметила, что в холодное время года важно следить за восполнением витамина D.
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