Эксперт назвала 6 признаков психологической усталости

На психологическую усталость женщины может указывать целый ряд признаков, среди которых чрезмерная и беспричинная плаксивость, а также отсутствие каких-либо желаний, рассказала в беседе с Пятым каналом семейный консультант и психолог Екатерина Есичева.

По ее словам, психологически уставшие женщины просыпаются с чувством раздражения и ничто не может поднять им настроение. Вместо бодрости они ощущают сильную усталость, как будто работали всю ночь.

«Такая женщина не может долго уснуть, будет гонять в голове мысли. Либо уснет, но сон будет прерываться, хотя ей никто не мешает», — отметила Есичева, добавив, что психологически уставшим людям часто ничего не хочется и они порой затрудняются назвать нечто, что могло бы их порадовать.

Индикаторами психологического истощения и выгорания, помимо прочего, являются чрезмерная и беспричинная плаксивость, ограничение контактов с внешним миром, а также некоторые физиологические расстройства, такие как нарушение аппетита, приступы тошноты и головокружение.