10 женских качеств, жутко раздражающих мужчин

Мужчина оценивает женщину глазами, это правда. Но чем дальше заходит знакомство и развиваются отношения, тем сильнее он старается понять вас как человека. И не всегда открывшиеся стороны характера или привычки будут ему нравиться.

У каждого человека есть достоинства и недостатки, от пола они почти не зависят. Но мужчины вывели особый список чисто “женских” оплошностей, которые всегда доставляют неудобство или раздражение.

Делать так или нет — сугубо ваше дело, но вас предупредили.

Одеваться в неудобную одежду

Помимо логичного вопроса «зачем вы на долгую пешую прогулку надели неудобные каблуки» вы скорее всего получите укоризненный взгляд. Не нужно в попытках выглядеть на все сто портить свидание и заставлять мужчину беспокоиться о вашем удобстве.

Сплетничать

Если мужчина видит, что вы постоянно критикуете кого-то из знакомых и незнакомых, а еще с жадностью развиваете любую сплетню, то он может задуматься: а не становится ли он сам причиной ваших обсуждений за его спиной.

Есть из его тарелки

Это касается не только отношений между мужчиной и женщиной: некоторым людям в принципе не нравится такая интервенция из-за брезгливости, чувства собственности или других причин. Поэтому женская привычка “попробовать кусочек” раздражает и отталкивает. Хотите попробовать — закажите себе .

Много развлекаться

Это не значит, что вы должны стать скучной и серой. Мужчинам нравятся легкие на подъем девушки, но не те, которые уже пристрастились к постоянным вечеринкам, алкоголю и ночным клубам. Вряд ли ему захочется планировать серьезное будущее с такой особой.

Прибираться

У мужчин нет беспорядка, у них просто особый взгляд на порядок. Поэтому если вы решаете из благих побуждений убраться в его квартире, будьте готовы выслушивать претензии, что из-за вас он ничего не может найти.

Намекать

Он сам решит, что вам подарить. И точка. Если он этого не сделал, значит не считал нужным. После намека чувство самостоятельно принятого решения пропадет, а кому нравятся такие сюрпризы? А если он и вовсе решил подарить вам что-то другое, то теперь он в тупике. Либо заранее оба составляйте лист желаний — так вы сможете точно помочь друг другу.

Плакать

Женские слезы без причины очень пугают мужчин. Жалость вы вряд ли вызовете, скорее недоумение и неприятие. Не нужно плакать в любой момент спора, чтобы показать слабость: это не лучшим образом скажется на ваших отношениях.

Задавать глупые вопросы

Особенно те, которые касаются женской внешности. Мужчины их боятся: они не понимают, как нужно ответить правильно, поэтому чаще всего раздражаются и чувствуют себя некомфортно.

Долго собираться

“Еще 5 минут” — говорите вы на протяжение часа. Ваш мужчина за это время уже вне себя, ведь их на самом деле не просто беспокоит факт вашего опоздания. В его глазах вы стали более безответственной и не способной сдерживать обещания. Самое неприятное, что то, на что вы потратили так много времени, например макияж, он вряд ли оценит по достоинству.

Занимать все место своими вещами