"Трусы на люстру": россиянки раскрыли свои ритуалы

В одном из популярных сообществ в Сети россиянки рассказали, какие "ритуалы" они совершают, чтобы притянуть любовь, деньги или удачу.

Оказалось, многие женщины верят в ритуал с красными трусами:

"Трусы красные на люстру вешаю — это к деньгам";

"Красные трусы на люстру, но забрасываю ногой, чтоб уж точно сработало...";

"Я трусы красные на люстру вешаю, иногда забываю снимать и когда заходит кто нибудь в гости думает что я закидываю их туда в порыве страсти".

Причем некоторые пишут, что такой ритуал работает и на деньги, и на любовь, а другие уверены, что на любое желание, о котором вы думаете, производя это действие.

Многие женщины написали о том, что "заряжают кошелек":

"Мы с девочками кладем зарядку от телефона в открытый кошелек и врубаем в розетку... вроде работает, деньги нет-нет прилетают".

Но у женщин в России есть и другие ритуалы с кошельком:

"Сегодня в ночь класть на подоконник обязательно ПУСТОЙ кошелек, вынимаем от туда всё. Утром возвращаем обратно. Привлечь финансы ещё можно вот так, на ночь положить на подоконник три монеты треугольником, внутрь лавровый лист и сверху маленький магнит. Оставить на ночь, если будут на него ещё и светить луна, то просто замечательно. Утром сложить всё в кошелек в отдельный карман. Носить с собой до следующего полнолуния. У меня работает, денежка от куда нибудь прилетает".

Популярностью пользуются и ритуалы с водой:

"В стакан воды шепчем желание, ставим на подоконник под лунный свет, утром залпом выпиваем. А чтобы избавиться от ненужного (мысли, энергия, проблемы), наливаем воду в стакан, ставим у изголовья кровати, ближе к голове своей именно (на тумбу, например) и утром эту воду выливаем. Главное не перепутать стаканы".

И с лавровым листом:

"Я делала на деньги с лавровым листом и красной тканью, ну хз как это работает, но деньги теперь в моем кошелечке всегда есть. При том что я в декрете 6 год уже, не важно откуда, но вот откуда то всегда да прибудет баблишко. Ттт чтоб не сглазить".