4 признака того, что на человеке есть порча 

Порча хоть и не частое явление в нашей жизни не сказать, что уж такое уж редкое. Если этим не занимаетесь вы и ваши знакомые это вовсе не значит, что что это не делает например старая ворчливая соседка, или молодой парень с хмурым взглядом, решившийся попрактиковаться.

По факту, услуги магов всё так же пользуются спросом, и часть из них стабильно приходится на проклятия. В России особенно популярна порча на подклад или на кладбищенскую землю. Интернет забит чушью, на тему эзотерики. Но в действительности есть только 4 явных признаках что на вас порча, с уверенностью можно говорить о порче если совпадают несколько.

Кошмары

Которые преследуют из-за дня в день, когда человек попадает в один и то же сон или во сне против него проводится магический ритуал, если снятся поминки или смерть это явный признак.

Проблемы с электричеством

Как ни странно некоторые ужасы оказываются довольно близки к теме. Если вас бьет ток или статическим электричеством, портятся приборы и постоянно перегорают лампочки — это косвенный признак порчи. Тут важно понять что не одна и не две лампы должны перегореть — такие проблемы должны вас преследовать постоянно, только тогда это становиться признаком.

Беспричинная хворь, когда не могут найти причину болезни

Ключевой фактор — неожиданность — если человеку, ни с того ни с сего, стало плохо. Резкое увольнение с работы и невозможность устроиться на новую. Резкий разрыв отношений с партнером и даже ненависть. Тут самый главный фактор это неожиданность и беспричинность. Крутые изменения в жизни в крайне негативную сторону — явный признак порчи.

И еще один признак специально от меня, этого вы не найдете в интернете.

Нашествие тараканов, клопов, мух

является косвенным признаком проклятия. Место с негативной энергии приманивает паразитов, им нравится хаос создаваемый осколками энергий. У меня был случай, когда квартиру где было довольно чисто и там постоянно убирались, просто оккупировали полчища мух. В одной из комнат, вокруг люстры витало около 50 штук — создавая эдакий черный круг, хозяева сетовали на открытый балкон, даже не понимая что это не нормально

Считается, что крещёные люди защищены или меньше подвержены порче — это действительно так. Но подход можно найти к любому, а во вторых давайте признаемся, не так уж добросовестно мы исполняем посты и молитвы. Поэтому если вы заметили несколько признаков из списка выше, вам стоит постараться поскорее решить эту проблему.