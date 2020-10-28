Что делать, если взрослый ребенок сидит на шее

Многие дети остаются на попечении своих родителей даже после совершеннолетия. С точки зрения закона в 18 лет человек уже может самостоятельно создавать семью, отдельно жить и зарабатывать. Однако дети не спешат отделяться от родителей и сначала просят помочь им с финансами, потом с жилищными условиями, затем со свадьбой, а в конце спихивают на родителей внуков. "Рамблер" рассказывает, что делать, если взрослый ребенок все еще зависим от вас.

Постепенное отдаляйтесь

Психологи говорят, что отделять ребенка от себя нужно постепенно. Если вас не устраивает, что он постоянно просит у вас деньги, ограничивайте его в финансах. Если он живет в вашем доме, предложите ему варианты съема квартир. Делать нужно мягко, потому что ваш ребенок еще не вырос сознательно для того, чтобы принимать резкие отказы. Так и вам будет легче, так как вы не будете бросать своего ребенка в новую жизнь.

Заведите раздельный бюджет

Чаще всего родителей пугает проблема денег, так как взрослый ребенок не умеет зарабатывать и просит денег, как будто ему снова 10 лет. Заведите раздельный бюджет и предложите ребенку самому покупать еду в дом или мелкую бытовую технику. Если ему часто не хватает денег на крупные покупки, научите его копить и отказывать себе в чем-то.

Не ищите ему вторую половинку