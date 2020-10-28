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Беременность

6 стереотипов о мужчинах и женщинах, подтвержденных наукой 

BigPicture.ru 3 часа назад
Стереотипы о мужчинах и женщинах, доказанные наукой
Фото: BigPicture.ru
Дамы, не обижайтесь, но мужчины лучше вас ориентируются на местности. Мужчины, не обижайтесь, но дамы лучше вас справляются с несколькими делами одновременно. Это не просто слова — это подтверждено современными научными исследованиями, утверждает Telegraph. Так что даже не трудитесь спорить, когда в очередной раз услышите, что…

1. Мужчины — эгоисты

Теперь и ученые подтверждают, что мужчины практически лишены сочувствия, ненавидят выяснение отношений и просто выключают слух, когда им жалуются или начинают «пилить». Единственное существо, которому мужчина способен искренне сопереживать, проявляя весь спектр эмоций, — это он сам.
Опросив 20 000 мужчин и женщин, австралийские исследователи выяснили, что на мужчин практически никак не влияют разные события в жизни партнерш, тогда как женщины проявляют живое участие и бывают взволнованы тем, что происходит в жизни партнеров.

2. Женщины болтливы

Психоневролог Луэнн Бризендайн подсчитала, что женщины каждый день произносят в среднем по 20 000 слов — это как минимум вдвое больше, чем среднестатистические мужчины.

Кроме того, у них более быстрая речь, при разговоре задействовано больше клеток мозга, и в детстве девочки начинают говорить раньше мальчиков.

А еще у девочек на 30% более активен белок FOXP2, который для простоты даже прозвали «речевым геном», поскольку он отвечает за правильное развитие речевых и языковых навыков.

3. Мужчины смешнее шутят

В 2011 году психологи Калифорнийского университета под руководством профессора Лоры Микс попросили мужчин и женщин придумать забавные подписи к картинкам и потом без указания авторства направили их на рассмотрение жюри. Вы удивитесь, узнав, что все слоганы-победители были придуманы мужчинами?
Возможно, так распорядилась сама природа: юмор — важное оружие мужчины в деле завоевания женщины, тогда как последней достаточно лишь смеяться над его шутками.

4. Женщины не умеют пить

Это объясняется на уровне биологии: в организме человека за расщепление алкоголя отвечают изоферменты, а точнее, их особая группа — дегидрогеназы.

У большинства мужчин их достаточно, а вот у женщин такие ферменты в дефиците.

Добавьте к этому меньшую, чем у мужчин, массу тела и получите ответ, почему женщины быстрее пьянеют и хуже переносят алкоголь.

5. Мужчины лучше ориентируются

В Норвежском университете естественных и технических наук провели эксперимент с участием 18 мужчин и 18 женщин. Они должны были проложить себе путь в виртуальном лабиринте, заодно выполняя разные задания. Мужчины преуспели, выполнив на 50% больше заданий, чем женщины.
Результаты показали, что мужчины выбирают самый короткий, прямой и простой путь, ориентируясь по сторонам света. У женщин совсем другой подход, они составляют далеко не оптимальные маршруты, но при этом быстрее находят вещи в близком радиусе. Все это — наследие далекого пещерного прошлого, когда мужчины уходили за добычей, а женщины оставались стеречь убежище, объясняют ученые.

6. Женщины умеют делать много дел одновременно

Это доказали в 2010 году психологи Хартфордширского университета. Участники исследования — 50 юношей и 50 девушек — должны были в течение 8 минут выполнить одновременно 3 поручения: решить арифметические задачки, найти на карте рестораны и составить план поиска ключа, спрятанного на воображаемом поле. Вдобавок их периодически отвлекали телефонными звонками, и если они брали трубку, то получали дополнительные вопросы на общую эрудицию. Ничего себе тестик, да?
В итоге женщины без особого труда справились со всеми заданиями, а вот мужчины застревали на стратегической задаче поиска ключа.
«Мы ждали, что мужчины, у которых лучше развито пространственное воображение, быстрее справятся с картой и ключом, но их стратегия поиска почему-то была нелогичной, — рассказал профессор Кит Лоуз. — Например, они начинали искать ключ в центре поля и оставляли много непроверенных мест. А женщины начинали с одного угла и, «прочесав» все поле, заканчивали на противоположном».
В целом, тест показал, что даже когда много дел и поджимает время, женщины способны выкроить минутку, чтобы остановиться и хорошенько подумать.
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